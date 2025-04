Območje pred krsto, na katerem je žalovala sestra Genevieve Jeanningros, je tradicionalno rezervirano za kardinale, škofe in duhovnike, vendar je 81-letnici zaradi tesnega prijateljstva s papežem Frančiškom dovoljeno žalovati tam.

Skupna predanost ranljivim

Redovnica, ki jo je papež Frančišek ljubeče poimenoval s francoskim izrazom L'enfant terrible, kar v prevodu pomeni grozni otrok oziroma težavni otrok, je tiho stala ob strani odprte krste. Med žalovanjem je večkrat vzela robček in si obrisala oči.

Prijateljstvo med sestro Genevieve in Frančiškom se je začelo, ko je bil ta še kardinal Jorge Mario Bergoglio, nadškof Buenos Airesa. Njuno povezavo sta okrepili skupna predanost najbolj ranljivim in celjenje ran argentinske vojaške diktature.

Nečakinja ugrabljene in umorjene redovnice

Genevieve Jeanningros je nečakinja Leonie Duquet, francoske redovnice, ki so jo skupaj z redovnico Alice Domon ugrabili med vojaško diktaturo v Argentini leta 1977. Obe sta bili žrtvi tajne operacije, usmerjene proti članom cerkvene skupnosti Santa Cruz, ki jo je orkestriral režimski operativec Alfredo Astiz, piše Buenos Aires Herald.

Genevieve Jeanningros je znana kot velika iskalka pravice za žrtve argentinske vojaške diktature med letoma 1976 in 1983. Na fotografiji iz 2011 jo vidimo, kako na sodišču čaka na razglasitev sodbe proti storilcem zločinov iz časa diktature. Foto: Guliverimage

Posmrtne ostanke Leonie Duquet so našli julija 2005 v množičnem grobu na pokopališču 400 kilometrov južno od Buenos Airesa. DNK-testi so pokazali, da so v istem grobu posmrtni ostanki treh prav tako ugrabljenih Argentink, ustanoviteljic Mater s Trga de Mayo, ki so bile prav tako pogrešane od decembra 1977. Posmrtnih ostankov Alice Domon še niso našli.

Iskanje pravice za žrtve diktature

Genevieve Jeanningros je bila aktivna pri iskanju pravice za tiste, ki jih je prizadela zadnja vojaška diktatura v Argentini in Latinski Ameriki nasploh. Prav tako je pozorno spremljala italijansko sojenje latinskoameriškim diktatorjem, vpletenih v operacijo Kondor, in nastopila tudi kot priča. Operacija Kondor je ime za sodelovanje nekaterih južnoameriških držav ob podpori ZDA pri preganjanju svojih političnih disidentov in nasprotnikov vojaškega režima.

Čeprav so se pregoni v poznem 20. stoletju odvijali po vsej Latinski Ameriki, so italijanska sodišča šele decembra 2000 začela obravnavati izginotja italijanskih državljanov in oseb italijanskega porekla med vladavino vojaških režimov v Latinski Ameriki. Najnovejša obsodba je bila izrečena leta 2022.

Življenje v prikolici in boj za odrinjene ljudi

Genevieve Jeanningros, ki pripada redu Jezusovih malih sester, je več kot 56 let posvetila služenju najbolj družbeno odrinjenim ljudem, zlasti transspolnim ženskam, na območju Ostie v Italiji. Po poročanju medijev živi v prikolici še z eno redovnico, Anno Amelio Giacchetto.

Prijateljstvo med Genevieve Jeanningros in papežem Frančiškom se je začelo, ko je bil ta še kardinal Jorge Mario Bergoglio, nadškof Buenos Airesa. V času Frančiškovega papeževanja je vsako sredo na splošne avdience v Vatikanu k papežu pripeljala ljudi, ki so odrinjeni na rob družbe. Foto: Reuters

Vsako sredo je redovnica na splošne avdience v Vatikanu pripeljala skupine sejemskih delavcev, brezdomcev in transspolnih žensk. Papež Frančišek jih ni le sprejel, ampak jih je tudi povabil na kosilo in jim ponudil finančno podporo, piše britanski Daily Mail.

Papež Frančišek obišče sestro Genevieve

Papež Frančišek je julija lani osebno obiskal sestro Genevieve v Ostii, rimskem obalnem predmestju, da bi se zahvalil za njeno dolgoletno človekoljubno delo. Njuno srečanje, ki je potekalo na sejmišču Luna Park, je poudarilo papeževo podporo njenemu prizadevanju za skupnost LGBT in druge, ki se soočajo s socialno izključenostjo, še piše Buenos Aires Herald.