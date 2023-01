V Generalni skupščini ZN šest držav zaradi dolgov ostalo brez pravice do glasovanja

V 193-članski Generalni skupščini Združenih narodov je ta teden šest držav ostalo brez pravice do glasovanja, ker krepko zaostajajo s plačevanjem v proračun svetovne organizacije. Ukrep je doletel Venezuelo, Libanon, Dominikansko republiko, Ekvatorialno Gvinejo, Gabon in Južni Sudan.

Položaj je nenavaden zlasti za Gabon, ki je članica Varnostnega sveta ZN, vendar pa glasovalne pravice te afriške države v najpomembnejšem organu ZN niso prizadete.

Tri afriške države, ki zamujajo s plačili, obdržale glasovalne pravice

Ustanovna listina ZN določa, da članice, katerih zaostanki so enaki ali višji od zneska njihovih prispevkov za zadnji dve polni leti, izgubijo glasovalne pravice. Vendar pa daje Generalni skupščini pristojnost, da odloči, ali je do neplačila prišlo zaradi okoliščin, na katere članica ne more vplivati, in v tem primeru lahko država še naprej glasuje.

Generalna skupščina je tako odločila, da bodo tri afriške države s seznama držav, ki zamujajo s plačili – Komori, Sao Tome in Principe ter Somalija – lahko obdržale glasovalne pravice. Enako izjemo je tem trem državam odobrila že lani.

V skladu z dopisom generalnega sekretarja morajo države plačati določene minimalne zneske, preden jim vrnejo pravico do glasovanja. Venezuela mora plačati več kot 76 milijonov dolarjev, kar pomeni, da ta obubožana država nekaj časa ne bo glasovala.

Libanon mora nakazati več kot 1,3 milijona dolarjev, Ekvatorialna Gvineja skoraj 620.000 dolarjev, Južni Sudan več kot 196.000 dolarjev, Gabon nekaj manj kot 62.000 dolarjev in Dominikanska republika nekaj več kot 20.500 dolarjev.