Že dve milijardi avtomobilov, številke so izjemne

Zemlja ima danes več kot trikrat več prebivalcev kot leta 1950, ko je na njej živelo 2,5 milijarde ljudi. V zadnjih 11 letih se je svetovno prebivalstvo povečalo za milijardo. Pogled na proizvodnjo avtomobilov na letni ravni se dviguje v podobni linearni smeri. Do 2. svetovne vojne je bilo na letni ravni izdelanih manj kot pet milijonov avtov, v petdesetih letih preteklega stoletja pa se je letna proizvodnja avtov, kombijev in tovornih vozil povečevala s kupno močjo in naraščanjem prebivalcev.

Največji prirastek se je zgodil po letu 2020, ko so v proizvodnjo avtomobilov veliko bolj resno vstopili kitajski proizvajalci. S 55 milijoni izdelanih avtov na letni ravni se danes izdela več kot 70 milijonov osebnih avtov oziroma 90 milijonov skupaj s kombiji, lahkimi gospodarskimi vozili in gospodarskimi vozili.

Ob koncu leta 1991 naj bi bilo po nekaterih podatkih na slovenskih cestah okoli 580 tisoč avtomobilov. Do danes se je ta številka podvojila, saj imamo Slovenci v lasti 1,1 milijona avtomobilov. Zaradi velikega števila uvoženih avtomobilov v prvih letih samostojnosti je zelo težko ocenjevati število prodanih avtov na letni ravni. šele z letom 2003 smo pridobili tudi uradne podatke. Glede na podatke, ki so na voljo, je od leta 1991 do 2003 na letni ravni na naše ceste zapeljalo med 40 in 50 tisoč novih avtomobilov. Leta 2003 so Slovenci kupili 60 tisoč novih avtomobilov. Tudi v prihodnjih letih so bile prodajne številke zelo podobne, le leta 2008 je bilo pri nas prodanih več kot 70 tisoč novih avtov.

Hitro rast proizvedenih avtomobilov je mogoče opaziti po koncu druge svetovne vojne, pravi zalet pa je proizvodnja dobila v zadnjih dveh desetletjih, ko se število vseh izdelanih vozil približuje mejniku sto milijonov na leto. Foto: Volkswagen

Velika večina izdelanih avtov še na svetovnih cestah

Tako kot izračun števila ljudi na Zemlji ni najbolj preprost, je tudi izračun, koliko avtomobilov je bilo narejenih od leta 1900 do danes, zapleten. Še težje je natančno izračunati, koliko avtomobilov se danes še vozi po svetovnih cestah. Glede na letne proizvodne številke, ki so bistveno natančnejše po letu 1950, so proizvajalci avtomobilov do danes izdelali okoli 2,18 milijarde avtomobilov.

Od tega jih je po podatkih Wikipedie in nekaterih drugih analitičnih spletnih strani danes v uporabi še 1,356 milijarde. V 120 letih se je uničilo, recikliralo ali preprosto izginilo s cest 827 milijonov avtov. V moderni zgodovini naj bi vsako leto v ZDA s cest izginilo od 12 do 15 milijonov avtov, žal nimamo podatkov za Kitajsko ali Indijo, toda nekateri predvidevajo, da na letni ravni s cest po svetu izgine okoli 40 milijonov avtomobilov.

Največji evropski avtomobilski trg je pričakovano nemški. Tam so ob največjih gospodarskih krizah še vedno prodali več kot 2,5 milijona avtomobilov na leto oziroma v najboljših letih tudi blizu štiri milijone. Gledano z vidika celotne Evropske unije se je na letni ravni med 1991 in 2021 prodalo med 12 in 15 milijonov avtomobilov.

Če ni več registriran, ne pomeni, da je pravilno recikliran

Tako kot povečevanje števila ljudi na Zemlji, nas lahko skrbi število avtomobilov. Predvsem veliko število odsluženih avtomobilov, ki jih ni več na cesti. Nihče pravzaprav ne ve, koliko izmed teh je bilo pravilno recikliranih, najverjetneje pa odsluženi avtomobili v državah v razvoju svoje poti ne končajo v reciklirnem centru.

V prihodnosti se bo rast števila ljudi na Zemlji upočasnila, s tem se pričakuje tudi upočasnitev rasti prodaje novih avtomobilov. K temu bodo pripomogli tudi različni načini mobilnosti. Zaradi vse bolj priljubljenega in cenovno dosegljivega recikliranja pa lahko pričakujemo, da bo večina od 40 milijonov odsluženih avtomobilov na letni ravni končala v pravih rokah in ne nekje ob cesti.