Švica: Ne bomo več sprejemali ranljivih skupin beguncev

Švica je začasno prekinila sodelovanje v programu Združenih narodov za preselitev ranljivih skupin beguncev, je danes sporočil švicarski državni sekretariat za migracije (SEM). Kot razlog za to potezo so oblasti navedle hud pritisk na švicarski azilni sistem, predvsem zaradi pritoka beguncev iz Ukrajine.

"Program preseljevanja ne bo pod vprašajem, začasno bo ustavljen le sprejem," je za AFP povedal tiskovni predstavnik SEM Lukas Rieder in kot razlog za to potezo navedel hud pritisk na švicarski azilni sistem.

Od začetka leta je namreč v Švico prispelo približno sto tisoč prosilcev za azil in beguncev, med katerimi je več kot 70 tisoč takšnih, ki so pobegnili pred vojno v Ukrajini. "Zato je pristojna delovna skupina priporočila začasno prekinitev sprejema v okviru programa preselitve," je pojasnil Rieder.

Drugi bodo morali počakati

Do sredine decembra je bilo v Švico v okviru programa že preseljenih 641 oseb, do marca 2023 pa bo po besedah Riederja v državo sprejetih še okoli 400 beguncev, ki so že prejeli pozitivno odločbo o sprejemu. Drugi bodo morali počakati, Bern pa bo nato v prvi polovici prihodnjega leta ponovno ocenil razmere, navaja AFP.

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) si prizadeva, da bi v tretje države preselil nekatere najbolj ranljive skupine beguncev na svetu, ki živijo v negotovih razmerah. Za letošnje leto je ocenil, da bi preselitev potrebovalo skoraj 1,5 milijona beguncev, čeprav je bilo mest za preselitev na voljo bistveno manj.

Afganistan, Sudan, Sirija ...

Švica z 8,7 milijona prebivalcev se je v sklopu programa ZN zavezala, da bo v letih 2022 in 2023 sprejela 1.820 beguncev iz ranljivih skupin. Vendar sta časnika Le Temps in NZZ am Sontag poročala, da se je švicarsko ministrstvo za pravosodje konec novembra odločilo, da program prekine.

Po navedbah Le Temps so omenjeni begunci večinoma iz Afganistana, Sudana in Sirije, med njimi pa so predvsem ženske, otroci in ljudje z zdravstvenimi težavami, ki jih UNHCR obravnava kot posebej ranljive.