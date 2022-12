Na meji med Slovenijo in Italijo znova mešane patrulje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija in Italija zaradi vse več nezakonitih prehodov državnih meja ob skupni meji dnevno izvajata mešane policijske patrulje, so danes z Generalne policijske uprave za STA potrdili navedbe italijanskih medijev. Njihove dejavnosti med drugim vključujejo nadzor nad vlaki, avtobusi in osebnimi vozili, ki prečkajo slovensko-italijansko mejo.