Policisti voznika ne begu ustavili s stingerjem, skrival je 11 Iračanov

Hrvaški varnostni organi so policiste včeraj okoli 23. ure obvestili, da je v smeri Slovenije na begu osebni avtomobil registrskih označb Litve, so sporočili z mariborske policijske uprave. Navodil policistov ni upošteval, zato so ga ustavili s stingerjem. Izkazalo se je, da prevaža 11 državljanov Iraka.

Policisti Policijske postaje Podlehnik so vozilo izsledili in mu sledili v smeri Podlehnika.

Večkrat so ga poskušali ustaviti, vendar voznik na znake policistov ni ustavil in nadaljeval vožnjo po avtocesti v smeri Ptuja.

"Med nadaljevanjem vožnje so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil stinger, zaradi česar je voznik vozilo kmalu ustavil na voznem pasu avtoceste in iz njega peš zbežal. Na kraju pa so ostali tujci, 11 državljanov Iraka," so navedli v poročilu.

Ugotovili so, da je pobegli voznik državljan Moldavije. Moškemu so odvzeli prostost. Po zbranih obvestilih ga bodo s kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika privedli k preiskovalnemu sodniku.