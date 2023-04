V Sudanu napadli veleposlanika EU

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

Borrell je novico o napadu na veleposlanika sporočil na družbenem omrežju Twitter, pri tem pa ni podrobneje opisal njegovih poškodb. "Varnost diplomatskih prostorov in osebja je glavna odgovornost sudanskih oblasti in obveznost po mednarodnem pravu," je dodal.

BREAKING: Irishman serving as EU ambassador to Sudan assaulted, says chief diplomat



Aidan O'Hara said to be 'okay' after incident at his residence in Khartoum; Tánaiste Micheál Martin says he is 'deeply concerned' over the incidenthttps://t.co/YpunZ9gqDp via @IrishTimes — Simon Carswell (@SiCarswell) April 17, 2023

Veleposlanik ni bil resno poškodovan

Veleposlanik Evropske unije v Sudanu je 58-letni irski diplomat Aidan O'Hara. Tiskovna predstavnica EU Nabila Massrali je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala, da je po napadu v redu. "Varnost osebja je naša prednostna naloga," je poudarila. Dodala je, da delegacije EU po napadu niso evakuirali in da še ocenjujejo varnostne ukrepe.

Irski zunanji minister Martin je dejal, da O'Hara ni bil resno poškodovan, da pa je napad groba kršitev obveznosti zaščite diplomatov v skladu z Dunajsko konvencijo. "Aidan je izjemen irski in evropski diplomat, ki služi EU v najtežjih okoliščinah," je poudaril.

V spopadih, ki so izbruhnili v soboto, je bilo po podatkih Združenih narodov do zdaj ubitih približno 200 ljudi, 1.800 pa ranjenih. ZN so pozvali k takojšnji prekinitvi ognja.

Tudi Borrell je sprti strani v ponedeljek pozval k ustavitvi nasilja. Kot je tvitnil, civilisti nujno potrebujejo prekinitev ognja, da bi bili varni in da bi omogočili posredovanje. "EU si prizadeva prepričati obe strani, da upoštevata humanitarno prekinitev ognja, ter spodbuja dialog," je dejal.

Civilians in #Sudan urgently need a ceasefire in order to be safe and allow space for mediation.



The EU is working to persuade each side to consider humanitarian pause and to encourage dialogue.



Protection of civilians is an obligation under international humanitarian law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

Borrell ni navedel več podrobnosti o mirovnih prizadevanjih. Pred tem je neimenovana tiskovna predstavnica EU po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedala, da potekajo pogovori med Borrellom ter predstavniki Kenije, Egipta in Združenih arabskih emiratov.

Uničeni najmodernejši migi na svetu

Na satelitskih slikah je uničen vsaj eden od naprednih, nadgrajenih ruskih lovcev mig-29, ki pripadajo egiptovskim zračnim silam. Te so sile sudanske milice zajele v letalskem oporišču Merowe blizu glavnega mesta države Kartuma.

Verjetno so močno poškodovana ali uničena tudi druga letala, še poroča Reuters. Posnetki, ki so nastali v ponedeljek zjutraj, kažejo, da je eno od letal mig-29M/M2 popolnoma zgorelo na ploščadi poleg drugih dveh letal.

Foto: Reuters