Je to Putinov as iz rokava, ki bo uničil Ukrajino?

Ekonomist Andrej Belousov, ki je letos dopolnil 65 let, ni niti dneva preživel v ruski vojski. Kljub temu je Belousov, ki ga je pred leti ameriški medij Politico omenjal kot enega od mogočih naslednikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, postal novi ruski obrambni minister. S čela ministrstva se je poslovil Sergej Šojgu, ki velja za zelo tesnega Putinovega sodelavca.

Kot piše Politico, je Belousov že v 90. letih preteklega stoletja veljal za javnega zagovornika državnega nadzora nad gospodarstvom. Ta državni nadzor nad ruskim gospodarstvom je potem uresničil v začetku 21. stoletja Putin. Seveda so se po presenetljivi menjavi na čelu obrambnega ministrstva začela pojavljati ugibanja, kaj je v ozadju.

Aleksandra Prokopenko, nekdanja svetovalka na ruski centralni banki, je na družbenem omrežju X zapisala, da je Putin postavil Belousova na čelo obrambnega ministrstva, ker želi z ekonomijo doseči zmago v vojni izčrpavanja. Prokopenkova je tudi zapisala, da je Belousov stoodstotni Putinov človek in da je prepričan, da je Rusija obkrožena s sovražniki.

V medijskih intervjujih se Belousov kaže kot verski konservativec, kar je podoba, ki se ujema s Putinovo javno izkazovano vernostjo. Belousov se ima za vojaka, ki naredi, kar mu je ukazano, je novega ruskega obrambnega ministra za Politico opisal ruski ekonomist Konstantin Sonin, ki zdaj predava na Univerzi v Chicagu.

Economist Andrey Belousov appointed on a MoD. What does it say? A quick🧵

- Putin's priority is war; war of attrition is won by economics. Belousov is in favor of stimulating demand from the budget, which means that military spending will at least not decrease but rather increase