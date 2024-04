"Sem pacifist, ampak če Ukrajina ne bo imela orožja, bo to zanjo zelo hudo. In posledično tudi za Evropo, ker bo naslednja," je v intervjuju za Siol.net povedal Rus Dmitrii Pugačev, ki od leta 2019 z družino živi v Sloveniji. "Zmaga Ukrajine bi bila zmaga evropske civilizacije in evropskih vrednot, ker Putin in putinizem sta proti svobodi in na splošno vsemu, kar imate tukaj," je še poudaril. Kaj sporoča ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, pa si poglejte v zgornjem videu.

36-letni Dmitrii, ki je po izobrazbi pravnik, nam je v pogovoru razkril, zakaj je že pred neizzvano rusko agresijo na Ukrajino prišel v Slovenijo, kakšno je njegovo stališče do Putinovega režima in kaj mu je v naši deželi najbolj všeč.

Ali lahko za začetek poveste, od kod prihajate in kakšna je vaša zgodba?

Rodil sem se v Moskvi, kjer sem živel do prihoda v Slovenijo. Študiral sem pravo, iz katerega sem tudi magistriral. Najprej sem delal v pisarni tožilca in se ukvarjal predvsem z dokumentacijo. Nato sem začel delati kot državni tožilec na sodišču v moskovski regiji Taganski, kjer so med drugim obravnavali tudi članice skupine Pussy Riot.

Nekoč sem naletel na zadevo, ko je nekdo v središču Moskve leta 2014 na stolpnico narisal ukrajinsko zastavo. V času dogodka so bili tam po naključju tudi dva fanta in eno dekle, ki so bili obtoženi tega dejanja. Jaz sem kot državni tožilec svojemu šefu povedal, da moramo postopek prekiniti, saj so več kot očitno nedolžni. Poleg tega je šlo za dejanje, za katerega bi lahko izrekli kvečjemu finančno kazen za vandalizem. Kljub temu sem dobil navodilo, da moram za fanta predlagati tri leta zapora, za žensko, ki je bila v času sodnega postopka noseča, pa tri leta pogojne kazni. Takrat sem že vedel, da bodo na koncu oproščeni, zato sem upošteval navodilo, a sem kljub temu zapadel v depresijo in zapustil tožilstvo.

Šel sem med odvetnike, a v Rusiji se zakonodaje ne spoštuje. Sodišče enako razsodi ne glede na to, ali odvetnik opravi svoje delo ali ne. Med drugim sem zastopal eno transspolno osebo. Kot veste, so gibanje LGBT v Rusiji nedavno prepovedali. Njihove pravice v Rusiji so kršene in težko živijo kot drugi.

Odvetnik sem bil samo tri leta. Nato smo začeli z družino delati načrt za selitev v Slovenijo. Rusijo sem zapustil še pred vojno, ker sem spoznal, da v njej ni prihodnosti. Včasih sem mislil, da bo mogoče Rusija kdaj demokracija kot druge evropske države, a ko leta 2018 Alekseju Navalnemu niso pustili, da kandidira na volitvah, sem izgubil upanje.

"Rusija za vojno mobilizira ljudi iz najrevnejših republik, kjer je največ brezposelnosti in alkoholizma."

Zakaj ravno Slovenija?

Izbrali smo jo, ker je evropska država, ker nudi svobodo, varnost in primerno okolje za vzgojo otrok.

V otroštvu sem za Slovenijo prvič slišal od očeta, ki je profesor ruskega jezika in je kot učitelj ruskega jezika sodeloval s slovenskim veleposlaništvom v Moskvi. Slovenijo sem kasneje s svojo družino obiskal kot turist. Med drugim smo jo vzljubili, ker je tukaj vse blizu. Eno uro je do morja in gora.

Dmitrii leta 2014 v tožilski uniformi Foto: osebni arhiv Kakšen je bil postopek, da ste lahko prišli v Slovenijo?

Dobil sem dovoljenje za bivanje in delo. Najprej za eno leto, potem so mi ga podaljšali. Po dveh letih pa sem dobil dovoljenje za delo pri kateremkoli delodajalcu. V Ljubljani imava zdaj z ženo kavarno, ki pa ne prinese veliko denarja. Sam delam še v trgovini.

Kako se danes počutite pri nas?

Ljudje so zelo prijazni in odgovorni. Odnos do otrok je povsem drugačen, kot je v Rusiji. Šola je super. Hčerki zelo pomagajo s slovenskim jezikom. Tudi vreme je super.

Slovenija je zelo varna in mirna država. Je tudi zelo dobro izhodišče za potovanja. Takoj si v Trstu, Budimpešti, Zagrebu ali Celovcu. Narava je zelo raznolika. Logarska dolina je zame najlepši kraj v Sloveniji. Tudi izvir Kamniške bistrice in Velika Planina sta krasna.

Ali je kaj, nad čemer ste nekoliko manj navdušeni?

Za tujce je gostilniški posel težek. Slovenci ne želijo v kavarno, ki je ne poznajo. Podobne izkušnje imajo tudi moji znanci iz tujine, ki so se podali v gostinstvo. Potrebnega je tudi veliko denarja za plačilo prispevkov. Programerji, tudi ruski, po drugi strani živijo odlično.

Kakšno pa je življenje v vaši domovini Rusiji?

Moskva in Sankt Peterburg sta zgodbi zase. Ljudje imajo v teh mestih več denarja kot drugje v Rusiji, razlike so tudi kulturne. Na jugu so muslimanske regije. Čečenija je kot neke vrste sultanat ali emirat Ramzana Kadirova. Dagestan je že malo svobodnejši.

Osrednja Rusija je zelo revna. Hiše imajo namesto stranišč jame na prostem. Delovnih mest ni. Nimajo drugega, kot da pijejo vodko.

Rusija za vojno mobilizira ljudi iz najrevnejših republik, kjer je največ brezposelnosti in alkoholizma. Nekateri med njimi v odhodu v vojno vidijo tudi izhod v sili in možnost za zaslužek.

Je alkoholizem še vedno velika težava?

Ja, predvsem za ljudi brez izobrazbe in možnosti za lepšo prihodnost. "Kaj pa naj delam drugega, kot pijem," si mislijo.

"Dogaja se, da imajo tisti Rusi, ki so v tujini že desetletja, nostalgičen odnos do Putina, ker se morda v tujini ni vse odvijalo po njihovih pričakovanjih."

Ali ima invazija na Ukrajino podporo med Rusi?

Ja, ima podporo, ki pa ni podprta z nikakršnimi argumenti. Zelo veliko jih podpira Putina samo zaradi propagande, ki se širi prek televizije. To so ljudje, ki poleg tega, da morda hodijo še na delo, samo sedijo na kavču in gledajo televizijo.

Veliko jih je proti vojni, a so tiho, saj je na glas nasprotovati vojni nevarno. Ljudje namreč mislijo tudi na svoje družine. Rusi, ki so proti vojni, imajo težave z urejanjem dokumentov, lahko pa pristanejo celo v zaporu. Policijsko mučenje je postalo nekaj normalnega. V zaporu te lahko celo ubijejo.

Tisti, ki so proti vojni, imajo možnost za normalno življenje samo v tujini. Mnogi, ki so izobraženi in ki si želijo lepšo prihodnost, so šli v tujino samo zaradi te vojne. Dogaja se sicer tudi, da imajo tisti, ki so v tujini že desetletja, nostalgičen odnos do Putina, ker se morda v tujini ni vse odvijalo po njihovih pričakovanjih.

Kakšen vtis ste glede podpore Putinu in vojni v Ukrajini dobili v Sloveniji?

Je nekaj odstotkov ljudi, ki podpirajo Putina. Ni jih veliko, a so glasni in agresivnejši. Med drugim so večkrat uničili naše spominsko obeležje Navalnemu pred nemškim veleposlaništvom, ki smo ga tam postavili, ker tega pred ruskim veleposlaništvom nismo mogli.

Mnogi v Sloveniji za vojno v Ukrajini krivijo tudi Američane, ampak jaz jih vedno vprašam, ali so Američani napadli Rusijo. Ali pa morda Ukrajino? V takšnem razmišljanju ni logike. To je propaganda. Rusi so napadli Ukrajino.

Rusi imajo zelo popularno televizijo Russia Today, ki je že pred vojno širila propagando in je zdaj v EU prepovedana. Rusija ima zato veliko podporo ljudi v Latinski Ameriki in Afriki, kjer ta medij še deluje.

"Ko se je vojna začela, je pri nas v stanovanju tri mesece živela ženska z otrokom iz Odesse. Čeprav živimo v najemniškem stanovanju, se je lastnik stanovanja s tem strinjal."

Kakšno je vaše stališče do vojne v Ukrajini?

Sem pacifist, ampak če Ukrajina ne bo imela orožja, bo to zanjo zelo hudo. In posledično tudi za Evropo, ker bo naslednja. Ukrajina je po vrednotah že evropska država. Upam, da Putin v tej vojni ne bo zmagal. Želim si, da se bodo Ukrajinci lahko vrnili v mirno Ukrajino. Ne želijo za vedno živeti v tujini.

Zmaga Ukrajine bi bila zmaga evropske civilizacije in evropskih vrednot, ker sta Putin in putinizem proti svobodi in na splošno vsemu, kar imate tukaj. Ukrajina je želela imeti svoj jezik in kulturo, Putin pa je želel, da bi bila v ruskem žepu in da se ne približuje Evropi in ZDA.

Zelo se bojim za usodo Ukrajincev. Veliko jih poznam in z njimi močno sočustvujem. Grozno je, ko živiš normalno življenje, tvoji otroci hodijo v šolo, nato pa začnejo padati rakete. Ko se je vojna začela, je pri nas v stanovanju tri mesece živela ženska z otrokom iz Odese. Čeprav živimo v najemniškem stanovanju, se je lastnik stanovanja s tem strinjal.

Je mogoče, da bo Rusija za Ukrajino napadla še kakšno evropsko državo?

Ja, mislim, da temu ne bo konca. On ne bo prekinil svojih korakov. Vsak totalitarni režim dela tako.

Na ruski televiziji je vsak dan mogoče slišati, da je naslednja Varšava, da gremo znova na Berlin in zakaj baltske države še niso naše. In tako vsak dan. Zdaj Ukrajina, potem Poljska, baltske države, Češka ...

Dmitrii o tem, kako Putin obravnava svoje državljane:

Mnogi Putina primerjajo s Hitlerjem.

On ni Hitler, on je Putin, čeprav sta oba pobijala svoje politične nasprotnike. Njegova ideologija je putinizem, ki črpa iz različnih totalitarizmov.

Na eni strani je zaznati v tej ideologiji nostalgijo po komunizmu in tem, kako je bil Stalin super, po drugi pa je Putin proti Leninovemu stališču o obstoju Ukrajine.

Hkrati ima Putin velike imperialistične ideje kot nekoč ruski carji. Skupaj s prijatelji so kot kriminalna skupina, on sam pa deluje kot njihova avtoriteta. Simbol Z pa je povzet po nacistični svastiki. Z vseh koncev je torej nekaj pobral.

Sem proti vsem totalitarcem in avtoritarcem. Tudi madžarski premier Viktor Orban mi ni všeč, ker menim, da je avtoritaren in povezan s Putinom. Tudi Donald Trump ne.

Dmitrii v družbi nekdanjega sovjetskega nogometnega zvezdnika Jevgenija Lovčeva leta 2015 Foto: osebni arhiv

Kaj bi se zgodilo z vami, če bi se vrnili v Rusijo?

V Rusiji so ljudje v zaporu tudi zaradi objav fotografij ali komentarjev na družbenih omrežjih. Jaz imam ogromno takšnih objav. Organiziral sem tudi shode proti Putinu in vojni v Ukrajini. Do smrti bi šel v zapor.

Nazadnje sem bil v Rusiji leta 2021, še preden je ta napadla Ukrajino.

Kdaj menite, da se boste spet lahko vrnili?

Ko bo Putin umrl, čeprav ne mislim, da bo takoj po koncu njegove vladavine bolje. Mogoče bo še slabše. Želim si ostati v Sloveniji. Želim, da moja hči živi tukaj, ker je v Sloveniji na varnem. Jaz bom mogoče šel kdaj na obisk k sorodnikom in prijateljem, ampak šele takrat, ko bo varno.

V Rusiji ima tisti, ki ima veliko denarja, tudi dobro zdravstvo. Putin to ima, zato bo po moje živel še dolgo.

Kako ste sprejeli dejstvo, da zapuščate Rusijo? Se je bilo težko sprijazniti s tem?

Seveda. V Rusiji je moj jezik, v katerem tudi lažje delam. Tam imam veliko prijateljev in sorodnikov. Staršev in sestre nisem videl že tri leta.

Upam, da bom ostal v Sloveniji. Bojim se, da se Rusiji ne obeta nič dobrega. Poskušam biti realist.