"Putin se je že odločil. Takoj ko bo porazil Ukrajino, bo napadel baltske države."

V Varšavi je potekala obrambna konferenca Defence24, na kateri so sodelovali številni visoki častniki in vojaški strokovnjaki. Prevladujoče mnenje na konferenci je bilo, da morajo članice Nata zaradi ruske grožnje okrepiti svoje obrambna prizadevanja. Svojo obrambno sposobnost morajo okrepiti zlasti evropske države.

Rusija se je že odločila, da bo napadla baltske države takoj, ko bo poražena Ukrajina, je na obrambni konferenci dejal vojaški zgodovinar Philipp Petersen. Podobno črnogled je tudi upokojeni poljski general Waldemar Skrzypczak, ki je dejal, da ni vprašanje, ali bo Rusija napadla države članice Nata, ampak kdaj in kje bo napadla.

Vojna Poljske in njenih zaveznic proti Rusiji in Belorusiji?

Podobno je zaskrbljen tudi poljski generalpodpolkovnik Marek Tomaszycki. Ta pričakuje vojno med Rusijo in Belorusijo na eni ter Poljsko in njenimi partnerji na drugi strani, piše nemški medij Bild. Na konferenci je sodeloval tudi načelnik estonskega generalštaba Martin Herem. Ta je dejal, da je bil ruski napad na Ukrajino februarja 2022 za številne presenečenje.

Izbruh vojne v Ukrajini je pokazal tudi to, da ne Estonija ne Nato nista bila pripravljena na vojno. "Zima je prišla, še posebej za Estonijo," je prepričan estonski general. Ta trdi, da cilj ne sme biti samo, da bi zgradili sile, ki so sposobne odvrniti sovražnika od napada na Nato, ampak je treba zgraditi sile, ki bodo sposobne uničiti sovražnika. "Pripraviti se moramo na odločilno zmago," je po pisanju spletne strani SLDinfo dejal Herem.

Rusija prekaša Zahod pri informacijskih dejavnostih

Estonski general je opozoril, da Zahod na obrambnem področju še vedno ne naredi dovolj, saj kljub svoji retoriki še vedno ne verjame v resničnost ruske grožnje. V primerjavi z Rusijo je Nato slab na področju informacijskih operacij. Medtem ko je Rusija s svojimi informacijskimi oziroma dezinformacijskimi operacijami na primer uspešna pri spodbujanju protizahodnih čustev v Afriki, pa Zahod ne izvaja informacijskih dejavnosti, namenjenih prepričevanju ruske javnosti.

Se Rusija pripravlja na vojno z Natom? Bodo naslednji cilj ruske vojske po Ukrajini baltske države? Foto: Reuters

Polkovnik Otokar Foltyn iz urad češkega predsednika je prepričan, da ruska vojska ni enakovreden tekmec Natu, a to ne pomeni, da ni težav. Kot temeljni problem je ocenil pomanjkanje političnega delovanja. Moč Rusije izhaja iz dejstva, da Evropa še vedno spi in še vedno razume, da je vojna v Ukrajini tudi evropska vojna.

Ruske sabotaže v Evropi?

Foltyn svari, da bomo v nekaj mesecih priča ruskim sabotažam v Evropi. Njihov glavni cilj bo doseči psihološki učinek pri Evropejcih. Tako kot Herem je tudi Foltyn prepričan, da Zahod izgublja psihološko vojno z Rusijo.

Visoki častniki in vojaški strokovnjaki so v Varšavi opozorili, da bodo v prihodnosti ZDA zaradi vzpona izolacionizma morda manj pripravljene sodelovati z Evropo. Tudi morebitni konflikt ZDA s Kitajsko zaradi Tajvana bi lahko spodbudil delni umik ameriške vojske iz Evrope. To sta dva razloga, zakaj bi se morale evropske države vojaško okrepiti.

EU bi morala sama rešiti morebitne vojaške težave na Balkanu

Kot je na konferenci povedal poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski, je za zdaj naloga odvračanja Putinove Rusije od nadaljnjih napadov še vedno na strani Nata, saj se s to nalogo EU ne bo mogla spoprijeti še vrsto let. Bo pa morala v prihodnje EU prevzeti določene naloge na vojaškem področju.

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski pravi, da morajo evropske države okrepiti svoje obrambne sposobnosti. S tem bo EU manj odvisna od ZDA v primeru vzpona izolacionizma ali preusmeritve ameriške pozornosti na Tajvan. Foto: Guliverimage

"Ne bi smeli takoj klicati ZDA na pomoč pri vsaki grožnji na evropskih mejah. Če bi prišlo do težav zaradi kakšnega vojaškega osvajalca na Balkanu, EU ne bi smela biti popolnoma nemočna. Obstajajo zadeve, ki bi jih EU morala rešiti sama, da bi tako razbremenila ZDA," je prepričan poljski zunanji minister. Ta zato zagovarja tudi ustanovitev evropskih sil za hitro posredovanje.

Države Brics kot nova vojaška zveza proti Zahodu?

Poljski general Tomaszycki je na konferenci še posvaril pred scenarijem oblikovanja alternativnega varnostnega sistema okoli osrednjih držav Brics (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika). To bi za Zahod predstavljalo resen problem, saj takšno združevanje ne bi ustvarilo samo politične konkurence, ampak tudi gospodarsko in vojaško.