Aleksandra Pivec bo vodila znano štajersko podjetje

Podjetje Metalka Commerce je pred tremi leti za milijon evrov v stečajnem postopku kupilo nekdanjo mariborsko vinarsko družbo Vinag, vključno z vinsko kletjo v središču mesta in večino vinogradov v Košakih, Jarenini in Svečini. Podjetje želi "pospešiti razvoj vinskega turizma in vinarstva pod blagovno znamo Vinag", zato s ponedeljkom kot prokuristka v podjetje vstopa Aleksandra Pivec, nekdanja kmetijska ministrica in podpredsednica vlade Janeza Janše, poroča Večer.

Ziherl: Pivčeva bo dala svoj pečat Vinagu

Iz podjetja Vinag 1847, ki je v popolni lasti Metalke Commerce, se umika direktor Franc Ziherl, sicer tudi predsednik uprave Metalke Commerce, ki je za Večer potrdil, da bo Podjetje Vinag 1847 skupaj z Marušo Švelc, sicer direktorico Vinaga in članico uprave Metalke Commerce, vodila Pivčeva.

Pivčeva bo s "svojim vinogradniškim znanjem in kompetencami dala svoj pečat Vinagu 1847 in sodelovala pri vodenju tako turističnega kot vinogradniškega segmenta," je prepričan Ziherl.

Na volitvah se njeni stranki ni izšlo

Stranka Naša dežela, ki jo vodi Pivčeva, je na volitvah osvojila 1,5 odstotka glasov in se ji ni uspelo uvrstiti v državni zbor.