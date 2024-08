Scholz po napadu v Solingenu napovedal zaostritev zakonodaje o orožju

Nemški kancler Olaf Scholz je danes med obiskom Solingena, kjer so bile v petkovem napadu z nožem ubite tri osebe, napovedal zaostritev zakonodaje o orožju in okrepitev boja proti nezakonitim migracijam. Njegova socialdemokratska stranka (SPD) pa je pred tem zavrnila pozive opozicije po omejitvi sprejemanja beguncev iz Sirije in Afganistana.

"Zdaj bomo morali poostriti predpise o orožju, zlasti glede uporabe nožev. Prepričan sem, da se bo to zgodilo zelo hitro. Narediti bomo morali vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da bodo tisti, ki ne morejo in ne smejo ostati tukaj v Nemčiji, vrnjeni in deportirani," je po poročanju francoske tiskovne agencije izjavil Olaf Scholz.

"Deportacije bo treba pospešiti s pravnimi predpisi," je nadaljeval in napad z nožem označil za teroristični napad na celotno nemško družbo.

"To je bil terorizem. Terorizem proti nam vsem, ki je ogrožal naša življenja, naš občutek za skupnost in naš način življenja. Ne bomo dovolili, da zlobni kriminalci, ki sledijo najhujšim ideologijam, uničujejo duh naše skupnosti. Proti njim bomo ukrepali," je še dodal.

SPD ne želi zapirati vrat kar vsem povprek

Vodja desnosredinske Krščansko-demokratske unije (CDU) Friedrich Merz je sicer kmalu po napadu z nožem pozval k takojšnji ustavitvi sprejemanja beguncev iz Sirije in Afganistana, kar pa je generalni sekretar SPD Kevin Kühnert danes zavrnil in pojasnil, da so številni predlogi Merza v nasprotju z ustavo, ki zagotavlja pravico posameznika do azila.

"Odgovor ne more biti, da zdaj ljudem, ki sami bežijo pred islamisti, ker jih ti preganjajo zaradi njihovega načina življenja, zapremo vrata pred nosom," je nadaljeval in poudaril, da je namesto tega treba pojasniti, zakaj se domnevnega storilca, ki bi moral biti lani deportiran v Bolgarijo, ni nikoli izročilo. Ocenil je, da je bila Bolgarija pripravljena sprejeti moškega.

Ob tem je poudaril, da so za deportacije v Nemčiji odgovorne zvezne dežele, v tem primeru torej dežela Severno Porenje-Vestfalija. Dodal je še, da si vlada prizadeva za iskanje rešitev, ki bi olajšale deportacije za storilce hudih kaznivih dejanj, tudi v Sirijo in Afganistan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Z azili Nemčija ni zelo radodarna

Kot je medtem povedal strokovnjak za notranje zadeve iz CDU Alexander Throm, je azil prejelo malo prosilcev. Večini, zlasti tistim iz Afganistana in Sirije, je bila odobrena subsidiarna zaščita, saj v svoji državi niso bili preganjani ali osebno ogroženi, je pojasnil. Prepričan je, da bi bilo treba tovrstno zaščito za Afganistance in Sirce ukiniti, saj po njegovem mnenju v Afganistanu ni več spopadov, v Siriji pa so ti omejeni.

Napadalec je na festivalu v Solingenu v petek do smrti zabodel tri ljudi, še osem jih je bilo ranjenih. Policija je v soboto aretirala osumljenca. Gre za 26-letnega Sirijca, ki naj bi krivdo že priznal. Islamska država je sicer pred tem sporočila, da je napad v Solingenu izpeljal njihov pripadnik.

Parlamentarni skupini strank CDU in Krščansko-socialne unije (CSU) sta zahtevali sklic posebne seje odbora za notranje zadeve, da bi še ta teden razpravljali o napadu in načrtovanih ukrepih vlade za krepitev varnosti. Ta teden bosta sklicani tudi seji odbora za notranje zadeve in integracijo v deželi Severno Porenje-Vestfalija. Tamkajšnji notranji minister Herbert Reul se je zavzel za strožje kontrole na nemških mejah in zavračanje beguncev.