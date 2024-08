Ves krvav je prišel k policistom in dejal: Sem tisti, ki ga iščete

Napadalec z nožem v Solingenu se je predal policiji. Ves krvav naj bi pristopil k policistom in rekel: "Jaz sem tisti, ki ga iščete." Notranji minister Severnega Porenja-Vestfalije Herbert Reul (CDU) je naznanil aretacijo v oddaji na nemški javni radioteleviziji ARD. Kot je dejal, gre za osumljenca, ki so ga iskali ves dan. Šlo naj bi za 26-letnega Sirca.

Po poročanju Spiegela je osumljenec 26-letni Sirijec, ki je prišel v Nemčijo konec decembra 2022 in zaprosil za azil. Po informacijah Spiegla varnostnim organom pred tem ni bil znan kot islamistični skrajnež. To informacijo so potrdili tudi za nemško tiskovno agencijo dpa.

Islamska država je prevzela odgovornost za napad

Kot je znano, se je na uličnem festivalu v nemškem mestu Solingen v petek pozno zvečer zgodil napad z nožem, v katerem so umrle tri osebe, pet je bilo huje ranjenih. Nemška policija je vso soboto iskala storilca, ki je z nožem načrtno zabadal ljudi v vrat. Po pripovedovanju ene od prič je napadalec pri tem kričal Allahu Akbar (Alah je velik po slovensko).

Na spletni strani Amak se je oglasila tudi teroristična organizacija Islamska država (IS) in prevzela odgovornost za krvavi masaker z nožem v Solingenu. Napadalec je bil član IS in je izvedel napad, v katerem so bili trije ljudje ubiti in osem huje ranjenih, iz "maščevanja muslimanom v Palestini in drugje po svetu", sporočil Amak, ki je velja za nekakšno tiskovno agencije IS.

Po poročanju nemških medijev je düsseldorfska policija prejela tudi pismo IS o odgovornosti za napad v Solingenu. Zdaj je treba preveriti, ali je to pismo pristno, je še dejal tiskovni predstavnik policije.