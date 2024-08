"Na podlagi obveščevalnih informacij, ki kažejo na potencialno grožnjo, smo v Natovi letalski bazi Geilenkirchen zvišali stopnjo ogroženosti," je v četrtek zvečer na omrežju X zapisalo oporišče.

🚨We raised the security level at NATO Airbase Geilenkirchen based on intelligence information indicating potential threat. All non-mission essential staff have been sent home as a precautionary measure. The safety of our staff is our top priority. Operations continue as planned.