Štajerci želijo danes pokvariti praznik Green Dragonsov

Obeta se pester konec tedna na slovenskih prvoligaških zelenicah. Olimpija bo že danes gostila Aluminij. Trener Federico Bessone želi nadaljevati zmagoviti niz, v Stožicah pa bo svečano, saj bo navijaška skupina Green Dragons praznovala 37. rojstni dan. V soboto bo skušal Bravo zadržati visoko drugo mesto v Murski Soboti, Maribor pa bo pod taktirko novega trenerja Feđe Dudića pričakal vedno boljše, a še vedno zadnjeuvrščene Domžale. Nedelja se bo začela s primorskim derbijem v Ajdovščini, sklenila pa z gostovanjem vodilnih Celjanov v Domžalah pri Radomljanih. Varovanci Alberta Riere so v četrtek navdušili proti atenskemu AEK (3:1), proti mlinarjem pa želijo nadaljevati niz nepremagljivosti in ga, to bi bil nov presežek v slovenskem nogometu, kot prvi ohraniti vse do konca sezone.

1. SNL, 11. krog:

Petek, 3. oktober:

Še zadnji prvoligaški krog pred reprezentančnim premorom, v katerem bo Kekova četa odigrala kvalifikacijski tekmi za SP 2026 s Kosovom (10. oktobra v Prištini) in Švico (13. oktobra v Ljubljani), se bo začel v Stožicah. Obeta se zeleni petek. Zmaje, ki so pod vodstvom novega trenerja Federica Bessoneja ujeli več kot zadovoljiv ritem, saj so tako Domžale v pokalu kot tudi Muro v prvenstvu premagali brez prejetega zadetka (1:0 in 2:0), čaka spopad z Aluminijem. Dvoboj bo v znamenju slavljencev, navijaške skupine Green Dragons, ki praznuje 37. rojstni dan. Gostje iz Kidričevega prihajajo z namero, da pokvarijo praznik in ostanejo neporaženi, s tem pa tudi zadržijo stik z najboljšimi slovenskimi klubi.

Olimpija ima z Aluminijem izrazito dominantno razmerje medsebojnih tekem. Na 16 tekmah v Stožicah so jih dobili 13, izgubili pa le eno. Kidričani so zmaje v gosteh premagali samo enkrat, in sicer 12. julija 2020, ko so zmagali z 1:0, zmagovalca pa je odločil Mihael Klepač. Foto: Vid Ponikvar

Zanimivo je, da so razlike med drugim in šestim mestom tako majhne (le ena točka), da bo zmagovalec današnjega srečanja skočil tik pod vrh, na visoko drugo mesto. Pri gostiteljih bo zaradi kazni manjkal branilec Veljko Jelenković, gostje, ki so se nedavno okrepili z nemškim branilcem Luko Božičkovićem, nekdaj tudi članom Maribora, pa bodo v napadu najbolj stavili na Emirja Saitoskega, ki si s petimi zadetki deli tretje mesto na lestvici najboljših strelcev sezone.

Tretja zaporedna zmaga Olimpije pod vodstvom Argentinca bi vrnila mir v zmajevo gnezdo, to bi bilo tudi darilo navijačem. Nogometaši Olimpije se bodo Green Dragonsom danes poklonili že s tem, da bodo na dresih nosili grb navijaške skupine. S tem jim bodo izkazali hvaležnost za vso podporo v vseh letih.

Mura v strelski krizi, Bravo tik pod vrhom

Druga tekma 11. kroga 1. SNL se bo začela v soboto ob 17.30, v Fazaneriji pa se bosta pomerila Mura in Bravo. Črno-belim po zadnjih neuspehih gori pod nogami, saj so vse bližje dnu razpredelnice, novi trener Darjan Slavic, ki je zamenjal Srba Ivana Kurtušića, pa bo iskal pot do prvih točk. Prejšnji teden je proti Olimpiji ostal praznih rok (0:2), zdaj bo skušal prekrižati načrte Bravu, ki se je po pomembni zmagi nad Koprom (4:2), na kateri je mladi napadalec Aldin Jakupović s škarjicami dosegel enega najlepših zadetkov sezone, povzpel na drugo mesto.

Bravo je izrazito neugoden tekmec za Muro zlasti na gostovanjih v Murski Soboti. Na 12 tekmah v Fazaneriji je izgubil le dvakrat, zmagal pa trikrat. Mura v prvenstvu Šiškarjev ni premagala že slaba tri leta, vse od 2. novembra 2022, ko so črno-beli doma zmagali z 1:0, zadetek pa je dosegel Mihael Klepač. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je v opazni strelski krizi, nazadnje je mrežo tekmeca v 1. SNL zatresla konec avgusta, k izboljšanju rezultatov pa bo kot novi član strokovnega vodstva skušal pomagati nekdanji reprezentant Željko Filipović, ki je nazadnje deloval pri vodilnem drugoligašu Brinje Grosuplje. Pri gostih v zvezni vrsti blesti Martin Pečar, ki je bil v tej sezoni udeležen pri devetih golih svojega kluba. Petkrat je zadel, štirikrat pa asistiral. Kaj Primorec pripravlja za obrambno vrsto Mure?

Ognjeni krst novega trenerja Maribora

V Mariboru se v tej sezoni dogaja ogromno. Spremembe v klubu se dogajajo s svetlobno hitrostjo, trenerji se podobno kot v Stožicah menjajo kot po tekočem traku. Stresni prejšnji teden je poskrbel za nov incident. Odhod trenerja Radomirja Đalovića je zelo prizadel navijače. "Petelinčka" Benjamin Tetteh in Omar Rekik še čakata na morebitno klubsko kazen, ki bi lahko doletela tudi Orpheja Mbino, ki je na zadnjem gostovanju v Celju (0:3) jezno slekel dres Maribora in ga zalučal na tla. Nato je v Ljudski vrt prišel novi strateg. To je 42-letni Sarajevčan Feđa Dudić, ki je nazadnje vodil srbski Radnički iz Kragujevca, na vročem stolčku pa bo nasledil Radovana Karanovića.

V Ljudskem vrtu se obeta jubilejna stota mariborsko-domžalska tekma. Vijolice imajo bistveno več uspeha, zmagale so 48-krat, Domžale pa so se zmage veselile le 21-krat. Foto: Jure Banfi

Maribor za vodilnim Celjem zaostaja kar 11 točk, zato si ne sme privoščiti novih spodrsljajev. V soboto bo skušal upravičiti vlogo favorita proti zadnjeuvrščenim Domžalam, ki so še vedno na zadnjem mestu, a po vrnitvi Antona Žlogarja na trenerski položaj dosegajo vedno boljše rezultate. Domžalčani se bodo na Štajersko odpravili brez kaznovanega Nina Milića.

Primorski spopad v prestolnici burje

Nedeljski spored se bo začel s primorskim spopadom v Ajdovščini. V prestolnico burje prihaja Koper, ki ne more biti zadovoljen z zadnjimi rezultati. Če bi dosegal boljše, bi se zasidral na drugem mestu in bil najbližji zasledovalec Celjanov, tako pa je točkovno izenačen z Bravom in Mariborom. Slaviša Stojanović na zadnjih treh tekmah ne more biti zadovoljen s trdnostjo obrambe, mreža Metoda Jurharja se je zatresla kar osemkrat.

Kanarčki v prejšnji sezoni niso izgubili v gosteh pri Primorju. Ko so Ajdovci igrali v Novi Gorici, so zmagali z 2:0, ko pa je dvoboj potekal v Ajdovščini, se je končal brez zmagovalca (1:1). Foto: Jure Banfi

Povsem drugače je bilo 28. julija, ko je Koper na Bonifiki premagal Primorje z 2:0. To je bil eden izmed šestih porazov varovancev Milana Anđelkovića v tej sezoni, ki so zbrali le osem točk, kar jim v tem trenutku prinaša krčevit boj za obstanek. Koprčanom, ki želijo ohraniti visoko mesto na razpredelnici, se je nedavno pridružil srbski branilec Filip Damjanović. Krstni nastop v 1. SNL bi lahko dočakal že v prestolnici burje.

Celjani po evropski pravljici razkrili drzen cilj v 1. SNL

V sklepnem dejanju 11. kroga se bosta v Domžalah pomerila Radomlje in Celje, to pa bo tudi srečanje, ki bi si ga lahko ogledal selektor Matjaž Kek. V vrstah vodilnih in še vedno neporaženih Celjanov namreč nastopajo kar trije vpoklicani reprezentanti za oktobrsko akcijo proti Kosovu in Švici. To so kapetan Celja Žan Karničnik, krilni napadalec Danijel Šturm in mladi vratar Žan Luk Leban, ki so v četrtek pomagali slovenskim pokalnim zmagovalcem do odmevne evropske zmage nad grškim velikanom AEK Atene (3:1), kar tri zadetke pa je prispeval najboljši strelec 1. SNL Franko Kovačević. Trener Albert Riera je izpostavil cilj, da bi Celjani do konca sezone v domačem prvenstvu ostali neporaženi. Novo zmago bo pri mlinarjih lovil z malce premešano postavo, v kateri bi priložnost lahko dobilo kar nekaj igralcev, ki v četrtek proti AEK niso igrali od prve minute.

Na prvoligaški lestvici kraljuje Celje. Je tudi edini prvoligaški klub, ki ima v rubriki zmag, remijev oziroma porazov še ničlo. Še vedno je namreč nepremagan. Foto: Jure Banfi

Gostitelji imajo tako dodaten motiv, da postanejo prvi, ki bi v tej sezoni v 1. SNL premagal Rierovo četo. Primorskima kluboma, Kopru (od 3:0 do 3:3) in Primorju (od 2:0 do 2:3), bi skoraj uspelo. Kako se bo proti razigranim in samozavestnim Celjanom zoperstavila obramba mlinarjev? Pri gostih bo manjkal Španec Juanjo Nieto, ki je v petek dopolnil 31 let. Celjani so izraziti favoriti, v tej sezoni so že premagali Radomljane doma z 2:0, takrat sta v polno merila Danijel Šturm in Šved Amonachi Chidi – zadnji se je nato odpravil na posojo v BiH k Sarajevu. Takrat Celjanov zaradi kazni ob igrišču ni mogel voditi trener Albert Riera, tokrat pa bo Španec zavzeto na delu na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer bo skušal ohraniti ogromno dvomestno prednost pred vsemi zasledovalci in postaviti piko na i imenitnemu tednu, v katerem so premagali tudi sloviti AEK.

1. SNL, 11. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica: