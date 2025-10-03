Luka Božičković okrepil Aluminij

Iz nogometnega kluba Aluminij so sporočili, da je njihove vrste okrepil Luka Božičković. Dvaindvajsetletni v Nemčiji rojeni nogometaš bosanskih korenin v Kidričevo prihaja kot prost igralec, v preteklosti je v Sloveniji že bil član Maribora in Nafte.

Božičković je kariero začel v Nemčiji, kjer je bil v mlajših selekcijah član Hamburga, od tam je najprej prišel v Maribor, potem pa k romunskemu Voluntariju. Pozneje je igral še za Slogo Meridian iz BiH, v zadnji sezoni pa je bil v Sloveniji član lendavske Nafte 1903.

Božičkovič je bil tudi član mlajših selekcij Bosne in Hercegovine, za reprezentanco do 21 let je zbral pet nastopov.

"Zelo sem zadovoljen, da sem se odgovoril za sodelovanje s klubom, kot je Aluminij. Strokovni štab in ekipa sta me zelo dobro sprejela. Zelo mi je všeč, ekipa je zelo dobra in zelo dobro vodena. Tudi sezono je Aluminij začel zelo dobro, verjamem, da bom lahko s svojimi izkušnjami pomagal ekipi k še boljšim rezultatom, predvsem pa, da udejanjimo cilje, ki jih ima klub za to sezono," je ob prihodu dejal Božičković.

Aluminij je trenutno na šestem mestu Prve lige Telemach, v desetih tekmah je zbral 16 točk, toliko kot ljubljanska Olimpija mesto višje. Prav Ljubljančani bodo že danes nasprotnik Aluminija v 11. krogu.

