Vodstvo nogometnega kluba NK Maribor je na novinarski konferenci predstavilo novega trenerja. Po Tugberku Tanrivermisu, Radomirju Đaloviću in Radovanu Karanoviću, ki je tudi v tej sezoni opravljal vlogo "trenerskega gasilca", je trenersko vodenje vijolic prevzel Feđa Dudić. Pogodbo z 42-letnikom iz Sarajeva so sklenili do konca sezone 2026/27.

Za nogometnim klubom Maribor je turbulentna sezona. Vanjo so vstopili pod vodstvom glavnega trenerja Tugberka Tanrivermisa, a se je Turek že sredi avgusta po skromnih rezultatih in hitrem izpadu iz Evrope moral posloviti od trenerskega stolčka.

Začasno je kot "gasilec" vskočil Radovan Karanović, vodstvo Maribora pa je nato v drugem tednu septembra naznanilo novega glavnega trenerja, Črnogorca Radomirja Đalovića. Ta je na Štajerskem zdržal zgolj dobra dva tedna, nato pa po incidentu na treningu, o katerem imata sam in klub različno razlago, zapustil vijolični tabor.

Iz tega so danes na novinarski konferenci potrdili, da trenerske vajeti prevzema 42-letni nekdanji bosanski nogometaš, zadnja leta pa trener Feđa Dudić.

Ilıcalı: Zmore se soočati z najtežjimi situacijami in dvigniti moštvo, ki mu ne gre po načrtih

"Feđa sodi med mlajše trenerje, a že s številnimi izkušnjami in delovno kilometrino. Za njim je 192 tekem v vlogi glavnega trenerja v članski konkurenci, med delovanjem v prejšnjih klubih je pokazal, da se zmore soočati tudi z najtežjimi situacijami in dvigniti moštvo, ki mu ne gre po načrtih, hkrati pa poskrbeti za stabilizacijo ter dolgoročni razvoj tako moštva kot posameznikov. Sezone nismo začeli v skladu z željami, splet okoliščin je privedel do hitrejšega zaključka sodelovanja s prejšnjim trenerjem in verjamem, da bomo tokrat skupaj izpeljali dolgoročnejši projekt. Izrekamo mu dobrodošlico v imenu kluba in verjamemo, da ga bodo zaradi izjemne delavnosti, pripadnosti, strasti, ki jo vnaša v svoje delo in napadalnega sloga igre, hitro kot svojega sprejeli tudi navijači," je nov izbor predstavil Acun Ilıcalı.

"Med delovanjem v prejšnjih klubih je pokazal, da se zmore soočati tudi z najtežjimi situacijami in dvigniti moštvo, ki mu ne gre po načrtih, hkrati pa poskrbeti za stabilizacijo ter dolgoročni razvoj tako moštva kot posameznikov." Foto: Jure Banfi

Dudić: Ne prihajam na delo brez informacij

Po koncu aktivne nogometne poti je trenersko kariero začel v Bosni in Hercegovini, na klopi moštva GOŠK Gabela, nato pa je popeljal Velež po 33-letnem postu na evropsko prizorišče (v kvalifikacijah za konferenčno ligo so izločili tudi atenski AEK) in v sezoni 2021/22 še do osvojitve naslova pokalnega zmagovalca BiH. Do prihoda v Ljudski vrt je vodil Sarajevo in nazadnje Radnički iz Kragujevca, kjer je začel z delom, ko je bilo moštvo na zadnjem mestu, ob koncu sezone 2023/24 pa so se povzpeli do petega mesta in se prvič uvrstili v evropsko pokalno tekmovanje. Evropsko vozovnico so si še drugič zapored zagotovili tudi ob koncu prejšnje sezone.

"Gre za velik korak naprej v karieri, poskušal bom izkoristiti priložnost, ki mi je ponujena s strani upravnega odbora Maribora. Odkar smo vzpostavili stik, moja želja ni bila vprašljiva. Dogovarjali smo se le o nekaterih manjših zadevah. Med Kragujevcem in Mariborom sem dobil pet, šest ponudb, ki jih nisem sprejel. Želel sem podaljšati odmor, ko je prispela ponudba Maribora, pa sem rekel, to je to. Prihajam motiviran in komaj čakam prvo tekmo, prvi trening, da spoznam igralce. Doma sem opravil prve analize, pred prihodom preveril, kako in na kakšen način deluje ekipa. Seveda ne prihajam na delo brez informacij, kot bi padel z neba," je v klubski mikrofon dejal Dudić.

"Navijači lahko pričakujejo, da bomo igrali napadalno, ampak ob nadzorovani obrambi brez divjanja na igrišču." Foto: Jure Banfi

"Navijači lahko pričakujejo, da bomo igrali napadalno, ampak ob nadzorovani obrambi brez divjanja na igrišču"

Dotaknil se je tudi več trenerskih menjav, sam bo že četrti v tej sezoni. "Nedvomno ni prijetno, da je v devetih, desetih krogih prišlo do zamenjave in ustoličenja že četrtega trenerja. Upamo, da bo šlo v četrto rado in bomo dlje sodelovali. Nekako me med kariero spremlja, da dobim priložnost v tem obdobju, saj sem prevzel tako ekipi Veleža kot tudi Radničkega prav pred reprezentančnim premorom. Prvi cilj je zdaj popolna osredotočenost na tekmo, ki sledi proti Domžalam, potem pa bomo imeli 14 dni, dobrodošlih za medsebojno spoznavanje z ekipo, in verjamem, da jih bomo izkoristili na najboljši način. Navijači lahko pričakujejo, da bomo igrali napadalno, ampak ob nadzorovani obrambi brez divjanja na igrišču. V moji prvi sezoni pri Radničkem so se tekme končale tudi s 4:3, 3:2, v drugi sezoni smo to popravili. Stremim k posesti in dobremu odzivu po izgubljeni žogi, z namenom, da v večjem delu pritiskamo nasprotnika."

Dudić bo Mariborčane prvič vodil v soboto, ko bodo v sklopu 11. kroga slovenskega prvenstva gostili