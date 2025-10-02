Za pokrovčkom jogurta se skriva znanost: slovenska inovacija prejela srebrno nacionalno priznanje

Kaj se skriva za vsakodnevno prehrambno embalažo in je izredno pomembno za varnost in kakovost živil? V podjetju KANSAI HELIOS Slovenija so razvili novo smolo za premaze aluminijastih folij, ki omogoča varnejšo uporabo v prehrambni industriji. Rešitev je letos prejela srebrno nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), pred tem pa je bila že nagrajena z zlatim priznanjem na regionalni ravni.

Foto: KANSAI HELIOS Slovenija

"Naša inovacija ni le odgovor na zahteve trga, ampak prispeva k varnejši embalaži za potrošnike. Z njo še dodatno zmanjšujemo izpostavljenost nevarnim kemikalijam v vsakdanjih izdelkih," so pojasnili v podjetju KANSAI HELIOS Slovenija.

Inovacija, ki širi možnosti uporabe

Nova smola se uporablja za BPA-free premaze aluminijastih pokrovčkov mlečnih izdelkov in fleksibilne embalaže, ki pride v stik z živili. Ključ uspeha je kombinacija naprednih materialov in industrijskih postopkov, ki zagotavljajo tako varnost kot funkcionalnost.

Podjetje KANSAI HELIOS Slovenija je uveljavljen in zanesljiv ponudnik poliestrskih smol za široko paleto embalaže – od konzerv in pokrovčkov za steklenice do kozmetičnih sprejev in tub za živila. Z novo inovacijo podjetje sedaj pokriva še področje premazov za aluminijaste folije, kot so na primer aluminijasti pokrovčki za mlečne izdelke, s čimer utrjuje položaj enega vodilnih razvojno in trajnostno usmerjenih industrijskih proizvajalcev v regiji.

Slednje potrjuje tudi zlata medalja EcoVadis, ki so jo prejeli že drugo leto zapored in jih uvršča med 5 odstotkov najbolj trajnostnih podjetij na svetu: "EcoVadis ni le priznanje. Je tudi obveza, da standarde nenehno dvigujemo in sodelujemo s partnerji, za katere je trajnost osnovni pogoj," pojasnjuje dr. Radmila Wollrab, direktorica trajnostnega razvoja skupine KANSAI HELIOS.

Foto: Marko Delbello Ocepek / KANSAI HELIOS Slovenija

Koraki proti zeleni prihodnosti

Del trajnostne strategije pa ni zgolj okoljski vidik – kjer so si sicer zadali ambiciozne cilje, kot so 30-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 20-odstotno zmanjšanje porabe energije in vode ter 30-odstotno zmanjšanje količine odpadkov – pač pa tudi zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih. To področje naslavljajo v okviru aktivnosti, s katerimi širijo in poglabljajo zavedanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Z namenom krepitve kulture, odprte komunikacije in skupne odgovornosti za varno delovno okolje so uvedli nov komunikacijski kanal, preko katerega lahko zaposleni enostavno in hitro sporočajo opažene nevarne situacije med opravljanjem dela, hkrati pa izvajajo različne programe in aktivnosti za dobro počutje zaposlenih.

V podjetju KANSAI HELIOS Slovenija celostno pristopajo k inoviranju in trajnosti z vseh vidikov, ki lahko pripomorejo k izpolnjevanju pričakovanj zaposlenih, kupcev in širšega okolja. "V prihodnost gledamo skozi prizmo odgovornosti. Naši izdelki morajo izboljševati kakovost vsakdanjega življenja, hkrati pa zmanjševati vpliv na okolje," pojasnjuje dr. Wollrab. Nova smola je odličen primer, kako lahko gredo inovacije in trajnost z roko v roki – neposredno ščiti potrošnike, hkrati pa gradi temelje odgovorne rasti in trajnostnega poslovanja podjetja.

Naročnik oglasnega sporočila je podjetje KANSAI HELIOS Slovenija.