Odkritje kot iz filma: našli izgubljen španski zaklad, vreden milijon dolarjev

Ekipa potapljačev podjetja za reševanje ladijskih razbitin je pod turkiznimi vodami ob delu Floride, znanem kot Obala zakladov, odkrila dolgo izgubljen španski zaklad. Po ocenah podjetja je njegova vrednost približno milijon dolarjev oz. skoraj 852 tisoč evrov.

Letos poleti so ob atlantski obali Floride našli več kot tisoč srebrnih in zlatih kovancev, ki naj bi bili kovani v španskih kolonijah Bolivije, Mehike in Peruja, je sporočilo podjetje 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, piše CNN.

Gre že za drugi izjemen zaklad, odkrit na tem območju, ki je znano po bogastvu razbitin španskih ladij.

'SIMPLY EXTRAORDINARY' | A team of treasure hunters discovered over 1,000 silver and gold coins valued at $1 million from the 1715 Treasure Fleet, which sank in a hurricane more than 300 years ago.



Zgodovina 1715 Fleet

Pred več stoletji je flota španskih ladij, naloženih z zlatom, srebrom in dragulji iz Novega sveta, plula proti Španiji, ko je 31. julija 1715 nevihta razbila ladijsko flotilo in zaklade raztresla po morju, navaja 1715 Fleet Society.

V letih po tem so reševalci in lovci na zaklade ob obali od Melbourna do Fort Piercea našli milijone dolarjev v zlatih kovancih iz te flote.

Redka in izjemna najdba

Podjetje je sporočilo, da so na nekaterih kovancih še vedno vidni datumi in kovnice, kar je zelo pomembno za zgodovinarje in zbiratelje.

"To odkritje ni pomembno le zaradi zaklada, ampak tudi zaradi zgodb, ki jih pripoveduje," je povedal Sal Guttuso, direktor podjetja. "Vsak kovanec je del zgodovine, otipljiva povezava z ljudmi, ki so živeli, delali in pluli v zlati dobi španskega imperija. Najti tisoč kovancev v eni sami najdbi je redko in izjemno," je še dodal.

Kako poteka iskanje

Guttusova ekipa uporablja potapljače, floto čolnov in podvodne detektorje kovin. Pesek z morskega dna premetavajo ali sesajo ročno, kar jim omogoča natančno iskanje zakladov.

Lani so uradniki Floride sporočili, da so odkrili več zlatih kovancev, ki so jih nepooblaščeni reševalci poskušali odtujiti.

Lastništvo in zakon

Po floridski zakonodaji so vsi zakladi ali drugi zgodovinski artefakti, ki se nahajajo na državni zemlji ali v državnih vodah, v lasti države, izkopavanja pa lahko izvajajo z dovoljenjem. Zakon določa, da mora država obdržati približno 20 odstotkov najdenih arheoloških predmetov za raziskave ali javno razstavo.

Guttuso je pojasnil, da ekipa vsako sezono pripravi natančen inventar vseh najdenih predmetov, ki ga pregleda država. Uradniki Floride izberejo do 20 odstotkov predmetov za javno uporabo, pri čemer končno odobritev poda zvezno sodišče. Preostali artefakti se razdelijo med lastnike podjetja in podizvajalce.

"Želimo delati po pravilih," je poudaril Guttuso. "In to koristi ljudem Floride. Zakladi končajo v muzejih," je dodal.