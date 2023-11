Po letih pravnih bitk Kijevu vrnjeni skitski zakladi

Starodavne skitske zlate zaklade so danes vrnili v ukrajinsko prestolnico Kijev. Pred tem so za devet let obtičali v enem od nizozemskih muzejev, kjer so bili na ogled prav v času, ko je Rusija leta 2014 zasegla črnomorski polotok Krim.

Skitske artefakte, nekateri med njimi so stari približno dva tisoč let, si je izposodil amsterdamski arheološki Muzej Allarda Piersona. Po ruski priključitvi Krima leta 2014 so se dragoceni predmeti nenadoma znašli v središču geopolitične krize. Sledila so leta pravnih bitk, saj so tako kijevski kot krimski muzeji pod nadzorom Moskve vložili zahtevo za njihovo vrnitev. Na koncu je nizozemsko vrhovno sodišče julija letos razsodilo, da jih morajo vrniti Ukrajini in ne štirim krimskim muzejem.

"Po skoraj desetih letih sodnih postopkov so se artefakti iz štirih muzejev na Krimu (...) vrnili v Ukrajino," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Narodnega muzeja zgodovine Ukrajine. Kot so dodali, jih bodo hranili "do deokupacije Krima".

Kaj so skitski zakladi? Skiti so bili nomadsko indoevropsko ljudstvo, ki se je naselilo na črnomorski obali današnje južne Rusije v 6. stoletju pr. Kr. Med predmeti v zbirki so skitska čelada, broške in drug nakit, meč in pozlačena nožnica ter lakirane škatle iz časov kitajske dinastije Han, ki so na Krim pripotovale po svilni poti.

Skitski zakladi v Ukrajino vrnjeni po 21 mesecih

Skitski zakladi so se v Ukrajino vrnili po 21 mesecih od začetka napada ruske vojske na Ukrajino. Njihova vrnitev po mnenju poznavalcev pomeni simbolično zmago za Kijev, ki je že večkrat napovedal, da bo ponovno zavzel Krim.

Peskov: Pripadajo Krimu, tam bi morali biti

Moskva je sicer vztrajala, da bi morali na stotine artefaktov – vključno z zlato čelado – vrniti na Krim. "Pripadajo Krimu, tam bi morali biti," je v odzivu na vrnitev skitskih zakladov Ukrajini danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Direktorica Muzeja Allarda Piersona Els van der Plas pa je na spletni strani muzeja objavila, da je šlo za poseben primer, v katerem je kulturna dediščina postala žrtev geopolitičnega dogajanja. Kot je še zapisala, se je muzej v obdobju sodnih bitk "osredotočil na varno hranjenje artefaktov, dokler ni napočil čas za njihovo vrnitev zakonitemu lastniku". "Veseli smo, (...) da so zdaj vrnjeni," je dodala.

