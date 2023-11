Ko prevoziš več kot tri tisoč kilometrov #foto

Pot od Ljubljane do Kijeva in nazaj z avtomobilom traja skoraj 36 ur in je dolga več kot tri tisoč kilometrov. Do cilja lahko prideš prek Madžarske, Slovaške in Poljske ali Avstrije, Češke in Poljske. Ob vstopu v Ukrajino je bilo prisotno veliko število oboroženih vojakov, ki temeljito pregledajo vse potnike. Pričakovano so v koloni stali sami avtomobili ukrajinskih registrskih tablic, le tu in tam kakšen Poljak. Da sva vstopili na vojno območje, je bilo videti že na meji. Razen skupin vojakov je v državo vstopala kolona vsaj trinajstih tovornjakov, natovorjenih z vojaško pomočjo. Tako vojakov kot vojaških vozil in vladnih zgradb ni dovoljeno fotografirati.

Od meje sva pot nadaljevali proti Lvovu, največjemu zahodnemu ukrajinskemu mestu. Tik za mejo sicer še ni posledic vojnega opustošenja, so pa že vidni znaki revščine. Hiše so stare, vendar ne zapuščene, skoraj pred vsako je bilo opaziti kakšnega starejšega prebivalca.

Na podeželju je bilo opaziti večinoma starejše prebivalce ali otroke, medtem ko srednje generacije skorajda ni. Foto: Ana Kovač

Pred domačijami na podeželju je bila privezana ena krava ali koza. Ljudje jih imajo za mleko in meso.

Pred hišami na podeželju imajo ljudje privezano eno kravo ali kozo. Foto: Ana Kovač

Če večina zgradb in hiš izkazuje revščino, pa tega nikakor ne moremo reči za ogromne pravoslavne cerkve. Prekrite so z zlatimi, srebrnimi in modrimi strehami ter obdane s pisanimi fasadami, ki jih krasijo bogati ornamenti.

Pravoslavne cerkve so bogato okrašene. Foto: Ana Kovač

Ukrajina je ena največjih izvoznic žita. Kamorkoli pogledaš, vidiš široka žitna polja, na katerih žanjejo ogromni kombajni. Na enem od velikih koruznih polj so kmetje najprej s kombajnom poželi koruzo, domačini, ki najverjetneje nimajo svoje zemlje, pa so za njimi s konjsko vprego pobirali ostanke.

V Ukrajini ni srednje velikih kmetij, so le velike kmetije z več kot 300 glavami živine ali skromne domačije, ki imajo po eno žival. Foto: Ana Kovač

Ob cesti so se sprehajali potepuški psi. Nekateri so pohabljeni ali pa celo povoženi. Kot so povedali domačini, je veliko ljudi v začetku vojne zapustilo državo in svoje pse brezčutno pustilo na cesti.

Ob cesti tava ogromno zapuščenih psov. Foto: Ana Kovač

Dodaten zaslužek si ljudje priskrbijo s prodajo domačih proizvodov. Te so prodajali ob glavni cesti. Največkrat ponujajo vloženo sadje in zelenjavo.

Prodaja domačih proizvodov Foto: Ana Kovač

Predvsem starejši po vaseh se naokoli prevažajo s kolesom ali pa uporabljajo javni potniški promet, pretežno avtobuse. Skoraj na vsaki postaji je bilo videti čakajoče ljudi.

Starejši prebivalci vasi se veliko prevažajo s kolesom. Foto: Ana Kovač

Srečali sva tudi rekreativne kolesarje.

Tudi v Ukrajini srečaš rekreativne kolesarje. Foto: Ana Kovač

Del poti od Lvova do Kijeva poteka po široki panoramski cesti, ki je z obeh strani obdana z gozdovi. Kjer so ceste dovolj široke, iz enega pasu ustvarijo dva. Prehitevajo se tako po levi kot po desni. Vozniki so tolerantni do drugih voznikov, precej manj pa do pešcev, na prehodu namreč ustavijo le redki.

Panoramska cesta med Lvovom in Kijevom. Foto: Ana Kovač

Tudi ukrajinski gozdovi so bogati z gobami, vzdolž ceste je bilo ogromno gobarjev, ki so prihajali iz gozda in prodajali gobe.

Ogromno ljudi nabira gobe in jih prodaja ob cesti. Foto: Ana Kovač

Ljudje nabirajo gobe in se sprehajajo po gozdu, kljub temu, da so ponekod oznake, da je območje lahko zaminirano. Ko sva jih vprašali, zakaj to počnejo, odgovorijo: "Nekako je treba preživeti."

Opozorilo, da je območje zaminirano. Foto: Ana Kovač

Bolj ko sva se približevali Kijevu, bolj so bile vidne posledice vojnega dogajanja. Začelo se je z barikadami in bunkerji, ki so bili na več mestih postavljeni ob cesti, vhod v mesto pa je stražila vojska.

Barikade Foto: Ana Kovač

Prve ciljne točke Rusov so bile bencinske črpalke. Poškodovali in zažgali so jih, da bi ljudem onemogočili izhod iz države. Številne so povsem uničene in nedelujoče.

Ob poti je kar precej povsem požganih in uničenih bencinskih črpalk. Foto: Ana Kovač

Postavili so tudi že kar nekaj novih.

Novi bencinski servisi Foto: Ana Kovač

Uničeni so številni domovi.

Napadali so tudi hiše, odmaknjene od središča vasi. Foto: Ana Kovač V vojni požgana in poškodovana hiša v žitomirski regiji Foto: Ana Kovač

Na poti od Kijeva do Žitomirja sta dve povsem uničeni tovarni.

Uničena tovarna v žitomirski regiji Foto: Ana Kovač

Največja posledica vojne v Ukrajini pa so številne žrtve, tako med vojaki kot civilisti. Številka na žalost še vedno vsakodnevno narašča.

Vojaško pokopališče v Žitomirju Foto: Ana Kovač

In kot ptice so poleteli v nebo ...

Foto: Ana Kovač