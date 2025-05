Ukrajina je bila danes zjutraj znova tarča obsežnih ruskih napadov, v katerih je bilo po podatkih lokalnih oblasti ubitih najmanj 12 ljudi. Štirje so umrli na območju Kijeva, ki ga je ruska vojska že v soboto napadla z raketami in brezpilotniki. V Moskvi so bili medtem zaradi ukrajinskih dronov danes primorani začasno zapreti letališča.

Reševalne službe v Kijevu so zjutraj poročale o štirih smrtnih žrtvah nočnih napadov, najmanj 16 ljudi je bilo ranjenih, od tega trije otroci. V mestu je izbruhnilo več požarov, več stanovanjskih stavb je utrpelo škodo. Več sto ljudi se je pred obstreljevanjem zateklo na postaje podzemne železnice, poroča britanski BBC.

V Mikolajivu na jugu države so po napadu z dronom na petnadstropno stavbo našli mrtvega starejšega moškega, pet ljudi je bilo ranjenih. Še štirje ljudje so umrli na območju Hmelnickega na zahodu Ukrajine.

Med mrtvimi dva otroka

V Žitomiru zahodno od Kijeva so v napadu življenje izgubili dva otroka, stara osem in 12 let, ter 17-letnik. Še deset ljudi je bilo ranjenih. V Harkovu so bili v še enem napadu poškodovani trije ljudje, ob sklicevanju na navedbe lokalnih oblasti poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oglasile so se sirene

Nad skoraj vso državo so se ponoči oglasile sirene, ki so opozarjale na nevarnost zračnih napadov. Ukrajinska obramba je med drugim nad Krivim Rogom sestrelila pet dronov in enajst raket. Ti so med drugim poleteli tudi nad Herson na jugu Ukrajine in Ternopil na zahodu.

Gre za že drugo noč obsežnih ruskih napadov na Ukrajino, potem ko je v noči na soboto Rusija nad Ukrajino izstrelila približno 250 dronov in 14 balističnih raket, v veliki meri usmerjenih nad Kijev.

Zaradi zračnih napadov v Moskvi zaprli letališča

Tudi Rusija danes poroča o novih napadih Ukrajine z brezpilotnimi letalniki, ki so poleteli nad osem ruskih regij. V soboto zvečer so jih prestrelili 95, od tega se jih je po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina 12 približevalo prestolnici.

O morebitnih žrtvah ni poročil, Sobjanin je javil le, da reševalne službe ocenjujejo škodo zaradi padlih ostankov dronov. Štiri moskovska letališča, med njimi tudi glavno Šeremetjevo, so zgodaj zjutraj začasno zaprli, so po poročanju AFP še sporočile ruske oblasti.

Strani nadaljujeta napade pred za danes predvideno zadnjo fazo izmenjave po skupno 1000 ujetnikov, ki sta jo začeli v petek.