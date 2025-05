Pomembnejši dogodki dneva:



16.45 Kijev in Moskva začela obsežno izmenjavo ujetnikov

10.56 Ukrajina z droni nad rusko tovarno baterij

7.08 Putin napovedal vzpostavitev varovalnega pasu ob meji z Ukrajino

"Prvo fazo sporazuma o izmenjavi tisoč za tisoč smo izvedli. Danes – 390 ljudi. V soboto in nedeljo pričakujemo, da se bo izmenjava nadaljevala," je Zelenski dejal v objavi na družbenem omrežju X.

Tudi Rusija je danes sporočila, da je z Ukrajino izmenjala 270 vojnih ujetnikov in 120 civilistov v okviru dogovorjene izmenjave na pogovorih v Istanbulu prejšnji teden.

Pri obrambnem ministrstvu v Moskvi so zapisali, da so vrnili 270 ruskih vojakov in 120 civilistov iz regije Kursk, ki je v bila začasno pod delnim nadzorom ukrajinske vojske.

V zameno so ukrajinski strani izročili 270 ukrajinskih vojnih ujetnikov in 120 civilistov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi še navedlo ministrstvo.

O večji izmenjavi ujetnikov med Rusijo in Ukrajino je pred tem danes poročal tudi ameriški predsednik Donald Trump. "Pravkar je bila zaključena večja izmenjava ujetnikov med Rusijo in Ukrajino," je zapisal na platformi Truth Social, pri tem pa obema stranema čestital za pogajanja.

"To bi lahko pripeljalo do nečesa velikega???" je še zapisal Trump v objavi, ne da bi navedel druge podrobnosti.

Njegova objava sledi po pogovorih predstavnikov Ukrajine in Rusije prejšnji petek v Istanbulu, na katerih sta se državi dogovorili o izmenjavi po tisoč vojnih ujetnikov. Prvi neposredni pogovori med stranema od ruske invazije februarja 2022 sicer niso prinesli dogovora o prekinitvi ognja.

Ukrajina je ponoči z droni napadla cilje v Rusiji, kjer naj bi med drugim zadela tovarno baterij v regiji Lipeck. Po navedbah ruskih oblasti je bilo poškodovanih osem ljudi. Ukrajinski napadi so bili usmerjeni tudi proti Moskvi, zaradi česar je bil znova moten zračni promet. Rusija je sporočila, da je sestrelila več kot sto ukrajinskih dronov.

Po poročanju ukrajinskih in ruskih medijev so ukrajinski droni napadli industrijsko cono v mestu Jelec v lipecki regiji, kakih 400 kilometrov južno od Moskve. Zadeli naj bi pomembno tovarno baterij, poročali so tudi o več eksplozijah.

Po besedah tamkajšnjega guvernerja Igorja Artamonova je zaradi ostankov drona na območju tovarne izbruhnil požar. V napadu je bila poškodovana tudi stanovanjska zgradba v Jelecu, pri čemer je bilo poškodovanih osem ljudi, je sporočil na Telegramu.

Po poročanju medijev tovarna Energija v Jelecu proizvaja baterije, ki se uporabljajo tudi v brezpilotnih letalnikih, letalih, ladjah in radijski tehnologiji.

Rusko obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da je minulo noč sestrelilo 112 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Tarča napadov je bila, tako kot že noč pred tem, ponovno tudi Moskva.

Po podatkih ruske uprave za letalstvo Rosaviacija so ponoči na moskovskih letališčih začasno prepovedali vzletanje in pristajanje letal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Russian Telegram channels report an attack of more than 750 drones on 15 Russia's regions between the evening of May 20 and the morning of May 23.



Due to drone attacks, the airports of Vladimir, Kaluga, Kostroma, Tambov, Yaroslavl, Ivanovo, Samara, Nizhny Novgorod, as well as… https://t.co/OBwNoWmytn pic.twitter.com/Ut0zxQRDSE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 23, 2025

Tudi ukrajinske oblasti so poročale o napadih ruskih dronov, ki so segali daleč na zahod države. O škodi poročajo iz regij Črnovice in Ivano-Frankivsk. Opozorilo pred zračnimi napadi so izdali tudi v kijevski in žitomirski regiji.

Ruska vojska si prizadeva za vzpostavitev varovalnega pasu ob meji z Ukrajino, je v četrtek povedal ruski predsednik Vladimir Putin. Pri tem sicer ni navedel natančne lokacije in velikosti pasu. V Ukrajini so njegovo odločitev že obsodili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem napovedal tudi pripravo programa obnove južnih ruskih regij, ki jih je prizadela vojna. To vključuje regije Belgorod, Brjansk in Kursk. Foto: Reuters "Naše sile se trenutno ukvarjajo z reševanjem te naloge. (...) Delo poteka," je glede varovalnega pasu povedal Putin.

Ukrajina je bila do odločitve ruskega predsednika kritična in opozorila, da so takšne izjave še en dokaz, da Moskve ne zanima mir. "Te nove agresivne trditve jasno zavračajo mirovna prizadevanja in kažejo, da je Putin bil in ostaja edini razlog, da se pobijanje nadaljuje," je na omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Putin je medtem napovedal tudi pripravo programa obnove južnih ruskih regij, ki jih je prizadela vojna. To vključuje regije Belgorod, Brjansk in Kursk, ki so pogosto tarča ukrajinskih napadov z droni.

V Kursku, kamor je avgusta lani vdrla ukrajinska vojska, po navedbah Putina ni več ukrajinskih sil. Ob tem je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil laganja, ko je dejal, da ukrajinske sile še vedno nadzirajo dele Kurska in Belgoroda, še poroča dpa.