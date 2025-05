Ukrajinske oborožene sile so v zadnjih 72 urah izvedle najobsežnejši napad z brezpilotnimi letali na rusko ozemlje. Izstrelili so več kot 750 dronov, napad pa je bil usmerjen v vojaške tovarne, energetske objekte in ključno infrastrukturo, poroča Kyiv Post. Ruska vojska medtem vrača udarec, z brezpilotnimi letali in raketami so zjutraj napadli ukrajinsko prestolnico Kijev. V napadih je bilo ranjenih najmanj osem ljudi, izbruhnilo je več požarov, so sporočile ukrajinske oblasti.

Rusija je zjutraj z brezpilotnimi letali in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, je bilo v napadu ranjenih najmanj osem ljudi, dva so zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Prestolnica in regija sta ponovno tarči napadov sovražnika. V Kijevu in njegovih predmestjih nenehno delujejo sistemi zračne obrambe," je zapisal na Telegramu.

Vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko pa je sporočil, da so razbitine dronov povzročile požare v stanovanjskih stavbah v dveh okrožjih prestolnice.

Foto: Reuters

Obsežen napad na Kijev so izvedli po tem, ko je Ukrajina v zadnjih 72 urah izstrelila več kot 750 bojnih brezpilotnih letal, največ od začetka vojne. Nekatera letala so preletela več kot 800 kilometrov ruskega zračnega prostora, preden so zadela cilje.

Po navedba ruske vojske je Ukrajina od torka Rusijo napadla s 788 brezpilotnimi letali in raketami, od katerih jih je ruska zračna obramba sestrelila 776, poroča AFP.

Ukraine Launched Over 750 Drones in a Relentless 2.5-Day Assault on Russia

Ukraine conducted their most prolonged and intense drone attack on Russian regions following Vladimir Putin's refusal to agree to a ceasefire. The assault, which began on the evening of May 20 and… pic.twitter.com/cZxuXYkMj1 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 23, 2025

Med glavnimi tarčami sta bili tovarna elektronskih sistemov za ruske tanke in rakete BPSD v regiji Orjol in tovarna Basalt v Tuli, znana po proizvodnji metalcev ognja, komponent raket in streliva. Z brezpilotnimi letali so zadeli tudi eno največjih rafinerij v državi, rafinerijo Rosneft v Rjazanu, ter podjetje Energiya v mestu Jelec, ki proizvaja baterije in komponente za balistične rakete. Izbruhnilo je več požarov, odrejena je bila evakuacija.

Ukrajinski viri navajajo, da je bilo zadetih od štiri do deset ključnih vojaških ciljev, medtem ko je ruski obrambni minister potrdil, da so protiletalske sile sestrelile 127 brezpilotnih letal, med drugim nad Črnim morjem in Krimom. Zaradi napadov je obstal zračni promet, potniki so bili več ur ujeti na letališčih.

Po analizi Kyiv Posta je Ukrajina v zadnjih dneh povečala intenzivnost svojih napadov za 23 odstotkov v primerjavi z nedavno obsežno vojaško akcijo ruske vojske, ki je v treh dneh izstrelila več kot 500 brezpilotnih letal.