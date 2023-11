Tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova so nekateri obtožili, da je patološki lažnivec, potem ko je trdil, da se je njegova hčer med življenjem v Parizu težko preživljala, njen življenjski slog in fotografije pa so razkrile popolnoma obratno sliko.

Tiskovnega predstavnika ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrija Peskova so mnogi obtožili, da je patološki lažnivec, potem ko je desna roka Putina trdil, da je njegova 25- letna hči Elizaveta (Lisa) Peskova (oziroma Dmitrievna) živela v špartanskih razmerah in se med študijem v Parizu težko preživljala.

Petindvajsetletnica je solastnica uspešnega podjetja za načrtovanje dogodkov in vodi rusko-francosko kulturno fundacijo. Lisa Peskova je nekaj let po ločitvi njenih staršev živela z mamo Ekaterino Solotsinskayo v Evropi, preden se je pred približno petimi leti vrnila v Moskvo in z odliko diplomirala na prestižnem Moskovskem inštitutu za mednarodne odnose (MGIMO) na državni fakulteti.

"Dolgo časa se je iskala in zdaj postala karierna ženska"

Njen oče Dmitrij Peskov je v javnosti rad razlagal, da njegova hči nikoli ni bila mažor (ruski izraz za privilegiranca), torej nekdo, ki je otrok privilegiranih staršev. Izraz se uporablja tudi za tiste, ki jim je v življenju vse postlano z rožicami.

"Moja hči ni bila nikoli mažorski otrok. Imela je zelo zapleteno življenje, zapleteno izobrazbo. Tam je živela zelo skromno, v zelo špartanskih razmerah in nikoli ni bila mažor. Prisiljena se je bila spopadati s številnimi težavami ter se dolgo trudila najti samo sebe in, hvala bogu, se je zdaj ustalila ... Postala je karierna ženska," je za študentski televizijski kanal MGIMO 360 povedal njen oče.

Hčerine fotografije razkrile prave špartanske razmere

Poleg tega je dodal, da se je Lisa ob tem naučila številnih življenjskih lekcij. "Eno je, če si pravi mažor in živiš razsipno, drugo pa je, ko moraš vsak dan premagovati težave: kje ceneje najeti stanovanje, kako prihraniti, da si boš konec meseca lahko privoščil nove kavbojke ..." je dejal Peskov. Na vprašanje, ali je svojo hči namenoma poslal študirat v tujino, da bi se naučila skrbeti zase, je visoki uradnik Kremlja, ki redno kritizira Zahod in zahodne vrednote, odgovoril, da so bili to drugi časi, poroča Jutarnji.

A kot kaže, se je Putinov tiskovni predstavnik glede hčerinih špartanskih razmer in zahtevnega življenjskega sloga vendarle zlagal, na kar je s serijo fotografij, ki jih sicer lahko najdemo tudi na Instagram profilu Lise Peskov, opozorila tudi ruska političarka Ljubov Sobol, pomočnica zaprtega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in ob njih na omrežju X zapisala: "Špartanski pogoji, kot jim pravi patološki lažnivec Peskov."

«Спартанские условия» по мнению патологического вруна Пескова. Да, он издевается pic.twitter.com/gBt2oVdbgd — Соболь Любовь (@SobolLubov) November 17, 2023

Peskova naj bi v Parizu kupila razkošno stanovanje

Preiskava protikorupcijske fundacije Navalnega je pred tem razkrila, da naj bi Lisa Peskova in njena mati prek francoskega podjetja Sirius kupili stanovanje v središču Pariza za skoraj dva milijona dolarjev (1,84 milijona evrov). Poleg tega pa je Peskova tudi solastnica podjetja za prireditve Centrum Moscow, katerega stranke so rusko ministrstvo za trgovino in industrijo ter druge vladne agencije. Družba je po poročanju neodvisne tiskovne hiše Verstka svoj dobiček povečala za 70-krat v primerjavi z enakim obdobjem leta 2022 in naredila okoli 1,77 milijona dolarjev (1,63 milijona evrov) prometa.

Glede krivega poročanja pa se je na svojem Instagram profilu pred meseci oglasila tudi Lisa, ki je bila jezna nad poročanjem francoskih medijev in po njenem mnenju lažnim prikazovanjem njenega življenja kot hčerke visoke ruskega uradnika Peskova. Dodala je, da v Evropi ni bila že od februarja 2022, torej od začetka vojne Rusije na Ukrajino.

Preberite še: