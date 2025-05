Sledenje lokaciji nedržavljanom Rusije je z novim zakonom, ki so ga ta teden sprejeli poslanci ruskega parlamenta, predlagal predsednik državne dume Ruske federacije Vjačeslav Volodin.

Jedro nove zakonodaje za monitoring migrantov bo obvezna aplikacija, ki si jo bo moral ob prihodu v Rusijo na pametni telefon namestiti vsak tujec, izjema bodo le tuji diplomati in državljani Belorusije.

Kdor ne bo upošteval novih pravil, bo dodan na črni seznam

Prek aplikacije, ki bo omogočala spremljanje lokacije uporabnika v realnem času, bo moral obiskovalec Rusije oblastem posredovati tudi podatke o začasnem prebivališču, osebno fotografijo in biometrični identifikator v obliki prstnega odtisa, je navedeno na spletni strani dume.

Tujci, ki novih zahtev ne bodo upoštevali oziroma se jim bodo poskusili izmakniti, se bodo znašli na seznamu spremljanih oseb in po hitrem postopku deportirani iz države.

Kdor bo med bivanjem v Moskvi spremenil začasni naslov, bo moral v skladu z novo zakonodajo oblastem to javiti v največ treh delovnih dneh. Foto: Shutterstock

Najprej v Moskvi, nato še drugje

Kot je navedeno na spletni strani dume, je uvedba stalnega spremljanja lokacije tujcev v Rusiji za zdaj eksperiment, ki bo trajal do leta 2029, aktiven pa bo le v Moskvi in njeni okolici.

Njegov namen je ugotoviti, ali takšen način množičnega nadzora prispeva k zmanjšanju stopnji migrantskega kriminala v Rusiji. Če se bo izkazal za uspešnega, bodo nadzor prek aplikacije za tujce razširili tudi v druge dele Rusije.

Kritično držo do nove zakonodaje so že izrazile nekatere organizacije, kot sta fundacija PSP v Sankt Peterburgu, ki je opozorila na morebitne posledice strogega ukrepa pri zagotavljanju migrantske delovne sile, in predstavniško uzbekistanske manjšine v Moskvi, kjer menijo, da je tak množični nadzor slabo zasnovan in v praksi težko izvedljiv.