Neverjetne lepote na ulicah Kijeva #foto

Kijev ima zbirko več kot 150 uličnih umetnin. Tedne lahko preživite v podzemni železnici, trolejbusu in minibusu ter uživate ob pogledu na čudovite umetnine.

Eksplozija ulične umetniške scene v Kijevu ima svoje korenine v turbulentnem obdobju leta 2014. Po 93 dneh so se februarja 2014 protesti na trgu Majdanu končno končali. Predsednik Viktor Janukovič je odstopil, protestniki so dosegli svoj cilj, vendar je bila pot do tega krvava. Protest je pustil velik pečat na državi. Umetnost je postala izhodišče za obdelavo in pogled v prihodnost.

Znani ulični umetniki so prišli v Kijev ter na podlagi ukrajinske folklore in literature ustvarili grafite, drugi pa so izdelali portrete v spomin na žrtve protestov. Ta ustvarjalna eksplozija je privedla do neverjetne zbirke grafitov, ki si jo lahko ogledate spodaj.

Rdeče kolo: Emmanuel Jarus, Kanada Foto: Ana Kovač

Zajec, podgana in mungo: ROA, Belgija Foto: Ana Kovač

Novinar: Alekander Grebenjuk, Ukrajina Foto: Ana Kovač

Portret Lesje Ukrajinke, ukrajinske pesnice iz 19. stoletja: Guido van Helten, Avstralija Foto: Ana Kovač

Otroški obrazi: Konstantin Skritucki, Ukrajina Foto: Ana Kovač

Leteči žerjavi: Taras Arm, Ukrajina Foto: Ana Kovač

Portret Sergeja Nigojana, prve žrtve protestov leta 2014: Vhils, Portugalska Foto: Ana Kovač

Barvna eksplozija: Egle Zvirblyte, Litva Foto: Ana Kovač