Lvov: na obisku v zavetišču za živali, zapuščenih v vojni #foto #video

Med obiskom Lvova smo obiskali tudi center za reševanje živali (Home of rescued animals). Gre za dobrodelno organizacijo, znano kot Domivka Shelter, kjer skrbijo za vse pozabljene, izgubljene, ranjene ali bolne živali. Začelo se je z enim konjem, potem so se odločili reševati in pomagati divjim živalim, odkar je v Ukrajini vojna, pa je v zavetišču vse več domačih živali, predvsem iz vzhodnega in južnega dela Ukrajine.

Tako divje kot domače živali prihajajo iz različnih regij Ukrajine. Divje živali v center največkrat prinesejo lovci, medtem ko domače prinesejo ljudje sami, na primer če zanje ne morejo več skrbeti. V centru je tako na primer psiček, ki ga je prinesel moški, saj je odšel na fronto in ni več mogel skrbeti zanj. Rešili so tudi živali iz cirkusov, kjer jih mučijo in izkoriščajo za dobiček. Vsem poskušajo ustvariti pogoje, v katerih lahko mirno živijo, se počutijo varne, ljubljene in preskrbljene.

Z vzhoda Ukrajine so v zavetišče pripeljali kar nekaj psov. Foto: Ana Kovač

Živali imajo travme, nekatere so ostale brez okončin

Od začetka obsežne vojne v Ukrajini v centru skrbijo tudi za pse, mačke, zajce in druge hišne ljubljenčke, ki so v vojni izgubili svoje domove in oskrbnike. Sprejeli so številne živali iz vzhodnega in južnega dela Ukrajine, predvsem iz Hersona, Harkova, Irpina in Buče. Med njimi so tako domači ljubljenčki kot živali iz poškodovanih živalskih vrtov in gozdov. Ti imajo pogosto čustvene travme, strah jih je glasnih zvokov, nekateri pa so bili v vojni tudi poškodovani in so na primer brez kakšne okončine.

Po besedah prostovoljcev, ki vsakodnevno obiskujejo center in v bližnjem parku sprehajajo pse, gre v številnih primerih za zelo tragične primere. "Nekateri ljudje so, ko se je začela vojna, zapustili državo, svoje domače živali pa brez slabe vesti pustili na cesti. Nekaj teh živali so ljudje rešili, mnogih pa žal ne," pove prostovoljka, ki center obišče pogosto in pomaga sprehajati pse.

Prostovoljci lahko pridejo v center in v bližnjem parku sprehajajo pse. Foto: Ana Kovač

Z vzhoda prejeli največ mačk

Pred vojno je bilo v zavetišču le nekaj mačk, zdaj pa je njihovo število precej naraslo. Namestili so jih v primerno opremljeni sobi, kjer se lahko svobodno gibajo, igrajo in počivajo. "Trenutno jih imamo okoli dvajset. Maruša, Dževelina in tako naprej," začne naštevati mlada prostovoljka in doda: "Poznam vsako mačko."

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Od hišnih ljubljenčkov so prejeli tudi veliko zajcev. Zajci Foto: Ana Kovač

Od domačih živali imajo še ovco, kozo, osla in nekaj konjev. Ovca Foto: Ana Kovač

Živali iz živalskih vrtov

Opica Foto: Ana Kovač Afriški ježevec Foto: Ana Kovač

Divje živali Kragulj Foto: Ana Kovač Sove uharice Foto: Ana Kovač Volk Foto: Ana Kovač Lisice Foto: Ana Kovač Pavica Foto: Ana Kovač Beli golob Foto: Ana Kovač