Donacije za boljše življenje naših štirinožnih kosmatinčkov

Oglasno sporočilo

Zavetišča in društva za pomoč živalim predstavljajo varno zavetje za izgubljene, zavržene in mučene živali. Čeprav so njihovi najpogostejši uporabniki psi in mačke, se vedno pogosteje vanje zatečejo tudi druge domače živali. Zavetišča in društva vedno glasneje opozarjajo, da za nadaljnjo oskrbo živali potrebujejo pomoč. Spletni trgovec Mimovrste se je na njihove pozive odzval, vabijo pa tudi preostale organizacije in posameznike, da pomagajo v skladu s svojimi zmožnostmi.

Foto: Mimovrste

S posvojitvijo do ljubečega in toplega doma

Štirinožni prijatelji so v zavetišču nastanjeni za prehodno obdobje, dokler ne najdejo svojih posvojiteljev, ki jim lahko zagotovijo varen in ljubeč dom. V zavetišču so živali deležne zdravstvene oskrbe, sterilizacije ali kastracije, predvsem pa jim poskušajo čim prej najti nove lastnike. V tem času za živali poskrbijo v zavetiščih, ki pa potrebujejo našo podporo.

Nešteto možnosti za pomoč zapuščenim živalim

Zavetišča bodo vedno vesela finančne pomoči, pa čeprav je to skromen prispevek, donacija prek SMS-sporočila oziroma namenjen del dohodnine v višini 0,5 odstotka. Razveselili se bodo tudi materialnih donacij v obliki hrane za živali, odsluženih odej, rjuh in brisač ter pripomočkov, kot so povodci, ovratnice in podobno. Vsekakor pa je neprecenljiva dobrina, ki jo lahko podarite, vaš čas – na ta način se lahko vključite v društvo in s prostovoljnim delom pomagate živalim do lepše prihodnosti.

Svojo podporo zavetiščem za živali izkazuje tudi spletni trgovec Mimovrste

Pri Mimovrste si že vrsto let prizadevajo za trajnosten način delovanja s čim manjšim ogljičnim odtisom in minimalnim ustvarjanjem novih odpadkov. Ker izdelkov, ki imajo odprto ali poškodovano embalažo, ne vrnejo na prodajne police, so se odločili, da izdelke iz kategorije vse za male živali, vključno s hrano, ki je pred iztekom roka uporabnosti, a še vedno varna za uporabo, donirajo zavetiščem in društvom za zaščito živali.

Foto: Mimovrste

V zadnjih letih so v Mimovrste svoje donacije namenili Zavetišču Turk, Društvu Pomagamo preživeti zavrženim živalim, Animal Angles, Zavetišču Mala Hiša, Društvu za zaščito živali Posavje, Društvu za lepše mačje življenje Vojnik, Zonzani – Zavetišče, hotel in veterinarske storitve za male hišne živali, Zavodu SVSP (Slovenian Vets for Stray Pets – Skupina Veterinarjev Sterilizira Potepuhe) ter Bernijevemu živalskemu raju.

"V neprijaznih, mrzlih zimskih dneh, ko se trudimo, da bi številnim prostoživečim mucam in nekaj pomoči potrebnim psom zagotovili kakovostno hrano dvakrat dnevno, je bogata donacija briketirane hrane za muce in pse res zlata vredna. Težko se prebijamo iz dneva v dan, zato se toplo, toplo priporočamo za donacije tudi v prihodnje," je podjetju Mimovrste na začetku leta sporočila Suzana Suholežnik iz Društva za lepše mačje življenje Vojnik.

Donacije v obliki hrane, priboljškov in odej za rešene živali so se razveselili tudi v Bernijevem malem raju. "Donacija je neprecenljiva v skupnem prizadevanju za lepši jutri živali v stiski. Kar nekaj naših varovancev bo z vašo pomočjo kar nekaj časa sitih. Skupaj z vami zmoremo več!"

Pri Mimovrste so odločeni, da bodo svoje zelene zaveze in dobrodelno vključevanje v širše družbeno okolje nadaljevali tudi v prihodnje.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Če poznate zavetišče ali društvo za živali, ki bi potrebovalo pomoč v obliki donacije hrane in preostalih pripomočkov, bodo vašega predloga veseli tudi pri Mimovrste ter se nanj z veseljem odzvali. Svoje predloge pošljite na e-naslov klemen.avsenik@mimovrste.si. Združimo moči in poskrbimo tudi za pozabljene in zavržene kosmatinčke.

Naročnik oglasnega sporočila je MIMOVRSTE.