Ilirija prvič na velikem odru

S tekmama Igokea - FMP in Dunaj - Ilirija se bo danes začela nova sezona košarkarske lige Aba. Preostala slovenska predstavnika se bosta predstavila v nedeljo oziroma ponedeljek; Cedevita Olimpija bo gostila Mego, Krko pa bo zaključila uvodni krog z gostovanjem v Beogradu pri Partizanu.

V novi sezoni lige Aba bo sodelovalo 18 moštev, ki so jih razdelili v dve skupini in bodo tekmovala podobno kot v evropskem pokalu. Vsako čaka 16 tekem, med najboljših osem pa se bodo uvrstila prva štiri iz vsake skupine.

Žreb je določil, da bosta ljubljanska kluba v isti skupini (Crvena zvezda, Budućnost, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Dunaj), Krka pa s Partizanom, Dubajem, Clujem, Studentskim centrom, Igokeo, FMP, Borcem ter Splitom.

Po prvem delu, ki bo trajal do začetka februarja, bodo ekipe v nadaljevanju razdeljene v skupino za prvaka in obstanek. Čaka jih novih osem oziroma deset tekem. Šele nato sledi končnica, ki še nima točno določenega sistema.

Slovenija bo imela svoje predstavnike še v štirih klubih. Zoran Dragić je član Splita, Žiga Dimec bo igral v Čačku, Gregor Glas je na Dunaju, Urban Kroflič pa v Beogradu pri Megi.

