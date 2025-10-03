Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
3. 10. 2025,
15.00

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
KK Krka Novo mesto KK Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA ABA

Petek, 3. 10. 2025, 15.00

1 ura

Liga ABA, 1. krog

Ilirija prvič na velikem odru

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ilirija Podčetrtek Edo Murić | Ilirija se bo danes pomerila z Dunajem. | Foto Aleš Fevžer

Ilirija se bo danes pomerila z Dunajem.

Foto: Aleš Fevžer

S tekmama Igokea - FMP in Dunaj - Ilirija se bo danes začela nova sezona košarkarske lige Aba. Preostala slovenska predstavnika se bosta predstavila v nedeljo oziroma ponedeljek; Cedevita Olimpija bo gostila Mego, Krko pa bo zaključila uvodni krog z gostovanjem v Beogradu pri Partizanu.

V novi sezoni lige Aba bo sodelovalo 18 moštev, ki so jih razdelili v dve skupini in bodo tekmovala podobno kot v evropskem pokalu. Vsako čaka 16 tekem, med najboljših osem pa se bodo uvrstila prva štiri iz vsake skupine.

Žreb je določil, da bosta ljubljanska kluba v isti skupini (Crvena zvezda, Budućnost, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Dunaj), Krka pa s Partizanom, Dubajem, Clujem, Studentskim centrom, Igokeo, FMP, Borcem ter Splitom.

Po prvem delu, ki bo trajal do začetka februarja, bodo ekipe v nadaljevanju razdeljene v skupino za prvaka in obstanek. Čaka jih novih osem oziroma deset tekem. Šele nato sledi končnica, ki še nima točno določenega sistema.

Slovenija bo imela svoje predstavnike še v štirih klubih. Zoran Dragić je član Splita, Žiga Dimec bo igral v Čačku, Gregor Glas je na Dunaju, Urban Kroflič pa v Beogradu pri Megi.

Liga ABA, 1. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja 5. oktober:

Ponedeljek, 6. oktober:

Lestvica:

Zvezdan Mitrović, Emil Tedeschi, Cedevita Olimpija
Sportal Skrbi za Mitrovića: "Ne vem, kako dolgo bo še odsoten"
Cedevita Olimpija, D. J. Stewart
Sportal Cedevita Olimpija zmagovito odprla evropsko sezono
Lovro Buljević, Krka
Sportal Krka do zanesljive zmage v Domžalah
Kvalifikacije za SP v košarki: Slovenija - Izrael Jurij Macura
Sportal Hudim težavam Jurija Macure ni videti konca

KK Krka Novo mesto KK Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA ABA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.