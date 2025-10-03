Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
3. 10. 2025,
15.13

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
NK Brinje Grosuplje NK Slovan NK Rudar Velenje NK Nafta Lendava NK Tabor Sežana Druga liga

Petek, 3. 10. 2025, 15.13

47 minut

Druga liga, 9. krog

Začenja se na Kodeljevem, končalo se bo v Velenju

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
NK Nafta : NK Primorje | Derbi 9. kroga drugoligaškega tekmovanja bo potekal v soboto v Lendavi. | Foto Sebastijan Andrejek Bukovec

Derbi 9. kroga drugoligaškega tekmovanja bo potekal v soboto v Lendavi.

Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Deveti krog drugoligaškega tekmovanja se začenja na Kodeljevem, kjer Slovan gosti Dravinjo, nato pa se bo dogajanje preselilo na Gorenjsko, kjer bo Triglav gostil neprepričljivo Gorico, ki pod vodstvom Oliverja Bogatinova išče pot do prve zmage. V sobotnem derbiju neporaženih drugoligašev bo Nafta gostila Tabor, ki je v tej sezoni prejel le dva zadetka, vodilno Brinje Grosuplje pa bo skušal doma upravičiti vlogo favorita proti Krškemu. V nedeljo se bosta za točke udarila Rudar in Krka.

Green Dragons
Sportal Štajerci želijo danes pokvariti praznik Green Dragonsov

Druga liga, 9. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 8 tekem – 22 točk
2. Nafta 1903 8 – 22
3. Pearlescent Tabor Sežana 8 – 20
4. Kety Emmi&Impol Bistrica 8 – 19
5. Beltinci Klima Tratnjek 8 – 17
6. Triglav Kranj  8 – 16
7. Bilje 8 – 16
8. Jadran Dekani 8 – 10
9. Slovan 8 – 7
10. Krško Posavje 8 – 6
11. Rudar Velenje 8 – 5
12. Jesenice  8 – 5
13. Ilirija 1911 8 – 5
14. Krka 8 – 5
15. Gorica 8 – 4
16. Dravinja 8 – 1

Najboljši strelci:

6  Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta)
5 – Blaj (Bistrica)
4 – Brkić (Triglav), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Marsetič (Bistrica), Matjaž (Brinje), Rose (Tabor)
...

Tabor Sežana
Sportal Tabor Bistrici prizadejal prvi poraz
prva liga Celje Olimpija
Sportal Celje in Olimpija se lahko srečata že v osmini finala
NK Brinje Grosuplje NK Slovan NK Rudar Velenje NK Nafta Lendava NK Tabor Sežana Druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.