Začenja se na Kodeljevem, končalo se bo v Velenju

Deveti krog drugoligaškega tekmovanja se začenja na Kodeljevem, kjer Slovan gosti Dravinjo, nato pa se bo dogajanje preselilo na Gorenjsko, kjer bo Triglav gostil neprepričljivo Gorico, ki pod vodstvom Oliverja Bogatinova išče pot do prve zmage. V sobotnem derbiju neporaženih drugoligašev bo Nafta gostila Tabor, ki je v tej sezoni prejel le dva zadetka, vodilno Brinje Grosuplje pa bo skušal doma upravičiti vlogo favorita proti Krškemu. V nedeljo se bosta za točke udarila Rudar in Krka.