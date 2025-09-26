Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
M. P.

Petek,
26. 9. 2025,
16.00

NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje NK Tabor Sežana ND Gorica NK Triglav Druga liga

Petek, 26. 9. 2025, 16.00

1 ura, 2 minuti

Druga liga, osmi krog

Presenečenje sezone lahko še poglobi krizo nekdanjega velikana slovenskega nogometa

M. P.

ND Gorica stadion | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Osmi krog druge slovenske nogometne lige se v petek zvečer začenja v Novi Gorici (19.00), kjer ranjeni nekdanji velikan slovenskega nogometa ND Gorica gosti presenečenje začetka sezone, NK Brinje. Grosupeljčani so dobili vseh sedem tekem in pri tem zabili 20 golov (le pet so jih dobili). Na drugi strani vrtnice zmage sploh še nimajo, z vsega tremi točkami so na 14. mestu in jim tako po četrtini prvenstva celo grozi izpad iz druge lige.

NK Rudar Velenje štadion Ob jezeru
Sportal Grosupeljčani ostajajo stoodstotni, še trojica brez poraza

Druga liga, osmi krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 7 tekem – 21 točk
2. Nafta 1903 7 – 19
3. Kety Emmi&Impol Bistrica 7 – 19
4. Pearlescent Tabor Sežana 7 – 17
5. Beltinci Klima Tratnjek 7 – 14
6. Triglav Kranj  7 – 13
7. Bilje 7 – 13
8. Jadran Dekani 7 – 10
9. Slovan 7 – 7
10. Krško Posavje 7 – 6
11. Jesenice  7 – 5
12. Rudar Velenje 7 – 4
13. Ilirija 1911 7 – 4
14. Gorica 7 – 3
15. Krka 7 – 2
16. Dravinja 7 – 1

Najboljši strelci:

6  Maroša (Nafta)
5 – Bajraj (Beltinci), Blaj (Bistrica)
4 – Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Matjaž (Brinje) 
...

