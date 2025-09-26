Presenečenje sezone lahko še poglobi krizo nekdanjega velikana slovenskega nogometa

Osmi krog druge slovenske nogometne lige se v petek zvečer začenja v Novi Gorici (19.00), kjer ranjeni nekdanji velikan slovenskega nogometa ND Gorica gosti presenečenje začetka sezone, NK Brinje. Grosupeljčani so dobili vseh sedem tekem in pri tem zabili 20 golov (le pet so jih dobili). Na drugi strani vrtnice zmage sploh še nimajo, z vsega tremi točkami so na 14. mestu in jim tako po četrtini prvenstva celo grozi izpad iz druge lige.