V zadevi Kavaški klan zaslišali še enega skesanca glede Božićevega umora

Na sojenju bratoma Klemnu in Blažu Kadivcu ter soobtoženim zaradi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića so zaslišali še enega skesanca Alena Bajca, ki je vključen v program zaščite prič, poročajo mediji. Bajc je na zaslišanju s svojim pričanjem obremenil tako obtožene kot tudi odvetnika Kavaškega klana Branka Gvozdića.

Bajc, ki je v program zaščite prič vključen zaradi podatkov, ki jih je razkril o slovenski celici Kavaškega klana, je v četrtek na zaslišanju pričal prek videokonferenčne povezave, obraz je imel zamegljen in popačen glas. V slovenski celici klana je skesanec sicer skrbel za tako imenovane šifrirane sky telefone, skladiščenje in transport droge.

Skesanec v program zaščite prič vstopil zaradi strahu za življenje

Skesanec je v program zaščite prič vstopil zaradi strahu za življenje, saj so ga zaslišali kriminalisti in po pogovoru izpustili, za to pa so izvedeli drugi člani združbe in ga izsiljevali, naj se s podpluto roko, ki si jo je med padcem poškodoval med policijsko preiskavo, oglasi pri zdravniku in okrivi kriminaliste.

Bajc je šel v izolski zdravstveni dom in zdravniku narekoval, kaj naj napiše, odvetnik Branko Gvozdić pa je naročil, katere preiskave mora še dobiti. Opravili so jih dan kasneje v izolski bolnišnici.

Na zaslišanju je Bajc dejal, da je poleg bratov Kadivec poznal tudi tri od štirih soobtoženih za umor in poskus umora. Po njegovih besedah je bil njegov nadrejeni Blaž Kadivec, koordiniral je prenos denarja in sky telefone. Po Bajčevih besedah se je leta 2021 v kriminalni združbi začelo govoriti o izdajanju policiji, zaradi česar so ga prepričevali, naj se preseli. Potem naj bi dejanja združbe koordiniral odvetnik Gvozdić, ki mu je Bajc tudi uredil sky telefon.

Osumljenim tožilstvo očita umor Božića in poskus umora Tešanovića

Tožilstvo domnevnemu vodji slovenske celice Kavaškega klana Klemnu Kadivcu, njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću in Vladanu Kljajeviću očita umor Božića in poskus umora Tešanovića. Med obtoženimi je tudi solastnik podjetja Navis Mobil oziroma Renty Semir Hajdarpašić, ki mu obtožnica očita, da je hudodelski združbi pri tem pomagal. Božića in Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019, potem ko je iz skladišča na Gorenjskem izginilo za poldrugi milijon evrov kokaina. Tešanović se je rešil, Božićevo truplo pa je policija dva tedna kasneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem.