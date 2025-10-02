Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Š. L.

Četrtek,
2. 10. 2025,
15.15

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Thermometer Blue 0,20

Dallas Mavericks

Anthony Davis na udaru zaradi teže: "Ne pustiti, da ga vidi Nico"

Dallas Mavericks Anthony Davis | Anthony Davis se je zaradi svojega izgleda in teže znašel na udaru javnosti. | Foto Guliverimage

Anthony Davis se je zaradi svojega izgleda in teže znašel na udaru javnosti.

Foto: Guliverimage

Nova sezona v ligi NBA je tik pred vrati, svoje načrte pa ima pred začetkom novega tekmovalnega obdobja tudi nekdanja ekipa Luke Dončića, Dallas Mavericks. Še posebej pod drobnogledom pa se je v pripravah znašel Anthony Davis, ki je v primerjavi z lansko sezono pridobil nekaj kilogramov, o tem pa je tudi spregovoril po enem izmed treningov.

32-letni ameriški zvezdnik Anthony Davis se je februarja po šokantni menjavi Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers iz mesta angelov v zameno za Luko Dončića preselil v Teksas, kjer je v senci selitve Slovenca začel novo poglavje. A za Dallas je zatem ob težavah s poškodbo in hitrim koncem sezone v play-inu odigral le devet tekem, zato je letos še bolj odločen, da pokaže svojo košarkarsko veličino. 

Poleg Davisa bodo Mavericks računali tudi na Cooperja Flagga, ki ga je ekipa junija izbrala kot prvega na naboru. Poleg tega so v poletnem obdobju naredili še nekaj pomembnih okrepitev, podpisali so pogodbo z D'Angelom Russllom in v ekipo vrnili Dennisa Smitha Jr. Potem ko se Mavericks lani niso uvrstili v končnico, se bodo poskušali znova spraviti na pravo pot, vendar so navijači med medijskim dnem Dallasa opazili spremembo v Davisovem fizičnem videzu, kar je mnoge nekoliko zaskrbelo. Poleg očal, ki bodo po operaciji očesa zaradi odstopa mrežnice njegova stalnica v novi sezoni, pa je Davis na prvi pogled pridobil nekaj kilogramov.

V primerjavi z lani pridobil 7 kilogramov

Po uradnih podatkih ekip je Davis od lanskega treninga z Lakersi pridobil 7 kilogramov, zdaj nasproti lanskim 114 kilogramom tehta dobrih 121 kilogramov, zaradi tega so mnogi navijači zaskrbljeni glede njega in ali bi to lahko bil slab znak za naslednjo sezono. Mnogi ljubitelji lige NBA so se ob tem pošalili tudi na račun hrane v Teksasu, spet drugi pa na račun tega, da ga bo Nico Harrison hitro odslovil, tako kot je to domnevno zaradi lastnega mnenja o slabi fizični pripravljenosti storil tudi pri Dončiću. "Zamenjali so debelega Luko, ki naj bi se zredil, za fit Davisa, ki se je zredil. Ne pustiti, da ga vidi Nico, ker ga bo poslal nazaj v Los Angeles," je na X zapisal eden od navijačev Mavsov, drugi pa so poudarjali, kako bo to vplivalo na njegove pogoste težave s poškodbami, saj je v kar petih od 13 sezon v ligi NBA odigral manj kot 60 tekem.

Davis, Kyrie Irving in Cooper Flagg | Foto: Guliverimage Davis, Kyrie Irving in Cooper Flagg Foto: Guliverimage

Na vse skupaj se je že odzval tudi Davis, ki je po enem izmed treningov Mavsov prejel vprašanje o svojem videzu. "Počutim se dobro. Na začetku vsake sezone imam nekaj več kilogramov, saj jo vedno pridobim tudi med poletjem. Potem do novembra ta teža vselej pade na nekje 115 kilogramov, nikoli ne želim sezone začeti na svoji idealni teži, ker bom potem med sezono izgubil preveč in izgubim na fizični moči," je pojasnil Davis.

Ob tem je še poudaril, da zaradi operacije očesa med poletjem nekaj časa ni smel trenirati in se preveč naprezati. "Zelo hitro lahko izgubim štiri do pet. Že med trening kampom sem izgubil dva kilograma vse zgolj in samo s tekom ter igro košarke. Zato me teža ne skrbi. Počutim se odlično, gibam se odlično," je dodal Davis, ki je prejšnjo sezono zaradi več poškodb, vključno z nategom leve adduktorske mišice pri Dallasu, precej časa na parketu izpustil.

Dallas bo sicer novo sezono odprl 22. oktobra proti San Antonio Spurs.

