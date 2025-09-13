Poletne počitnice je dokumentarni film, ki prikaže povsem drugačno življenje, kot smo ga vajeni pri nas. Medtem ko večina slovenskih otrok počitnice preživi na morju, pri sorodnikih in na igrišču, makedonski osnovnošolec Basri z brati pase ovce in krave na odročni gori.

Film spremlja Basrija in njegove tri starejše brate čez poletje pri vsakodnevnih opravilih, ki pokažejo, kako trdo delo je skrb za živali in kako osamljeno je včasih njihovo življenje. Pri tem jim pomagajo številni šarplaninci, ki jim delajo družbo, ženejo ovce in odganjajo volkove, ki jih ogrožajo.

Poglejte napovednik:

Brez plehkega idealiziranja

Čeprav živijo daleč od civilizacije, pa so bratje vseeno del nje – imajo mobitele (čeprav bolj šibek signal), igrajo videoigre in vsaj Basri se po počitnicah vrača v vas v šolo. Čeprav je Basri glavni protagonist, je najzanimivejši od njega nekoliko starejši Zekir, ki živi sam nekoliko proč od preostalih treh bratov in skrbi za krave, medtem ko preostali skrbijo za bistveno večjo čredo ovac. Zekir je samotar, preostali so mu dali vzdevek Kavboj, vendar je edini, ki ga obiskuje njihova sestra Zarife in prinaša novice iz doline.

Poleg trdega dela najdejo bratje tudi čas za igro. Najstarejši Zekir se ravsa z Basrijem in ga dviguje na noge, da lahko leti. Foto: Petra Pan Film

Ključni adut filma je realistični pogled na življenje teh fantov, brez idealiziranja ali potenciranja njihovih težav. Tako film ponudi mladostnikom vpogled v drugačno življenje, s katerim se vseeno lahko identificirajo. Režiserkina odločitev za pristop cinema verite, pri katerem kamera, neopažena, spremlja protagoniste skozi njihov vsakdan, je premišljena, saj omogoči gledalcu, da se zares približa pastirjem. Ob tem izbrana in osredotočena naracija mlajšim gledalcem postavi dogajanje v okvir.

Kakšno je življenje drugod

Film Poletne počitnice je primerljiv z drugimi filmi o otrocih, ki odraščajo v samosvojih okoliščinah. Najbolj neposredna primerjava je seveda švicarski film Otroci z gore Napf izpred štirinajstih let, ponujajo pa se tudi vzporednice z odmevnim norveškim filmom Rezalci jezikov, ki smo ga pred sedmimi leti lahko videli na Liffu. Ta prikazuje otroke na počitniškem delu v ribiški tovarni, kjer otroci (za dobro plačilo) po tradicionalnih metodah režejo jezike polenovkam, saj imajo dovolj majhne dlani, da se ne poškodujejo.

Dež je v visokogorju pogost in moker. Foto: Petra Pan Film

Dokumentarec je na voljo v dveh različicah, za dve različni skupini gledalcev. Poletne počitnice je namenjen mladostnikom in traja zelo zmernih 54 minut, medtem ko je dobro poldrugo uro dolg film Gora se ne bo premaknila namenjen odraslim gledalcem, vključuje nekaj dodatnih prizorov in nima naracije. Oba filma sicer predstavita isto zgodbo, a na nekoliko drugačen način. Poletne počitnice so na ogled v Kinodvoru in kinematografih Art kino mreže, film Gora se ne bo premaknila pa bo imel premiero konec septembra v Cankarjevem domu, ni pa še znano, kdaj prihaja na redni spored.

Ali je film Poletne počitnice vreden ogleda?

Sodobna globalizirana in vse bolj povezana družba sicer omogoča, da vzpostavljamo stike z ljudmi z druge strani sveta in se podučimo o njihovem načinu življenja, vendar pa se zdi, da kot družba dejansko postajamo vse bolj monolitni in podobni drug drugemu. Zato filmi, kot je Poletne počitnice, ki ponudijo otrokom in mladostnikom možnost pristnega vpogleda v povsem drugačna življenja, predstavljajo edinstveno priložnost, ki ne spodbuja zgolj izobraževanja, temveč tudi empatijo.

Basri drži majhna šarplaninca, ki se želita stiskati k svoji materi, dolgo pogrešani Belki. Foto: Petra Pan Film

Poletne počitnice

Režija: Petra Seliškar

Nastopajo: Nil Ferro Seliškar, Basri Zekirov, Besam Zekirov, Zarif Zekirov, Zarife Zekirov, Zekir Zekirov

Žanr: dokumentarni film

Dolžina: 54 minut Petra SeliškarNil Ferro Seliškar, Basri Zekirov, Besam Zekirov, Zarif Zekirov, Zarife Zekirov, Zekir Zekirovokumentarni film54 minut

