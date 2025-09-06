Priklicano zlo je ena najuspešnejših filmskih franšiz grozljivk, saj obsega devet filmov, ki so do zdaj skupno zaslužili skoraj 2,5 milijarde dolarjev. Nov film je narejen v duhu prejšnjih, saj se primarno osredotoča na družinsko dinamiko in šele nato vnese demonsko grozo kot razdiralni element. In da, prav tako kot prejšnji poveličuje sleparje, lažnivce in šarlatane.

Priklicano zlo: Poslednji obredi je zadnji film iz franšize, ki se osredotoča na Eda in Lorraine Warren, preiskovalca paranormalnega, ki sta v ZDA uživala veliko mero slave in razvpitosti v sedemdesetih in osemdesetih. Pričujoči film se osredotoča na enega njunih kasnejših primerov, družino Smurl, ki je trdila, da jih ogrožajo in nadlegujejo nadnaravne sile, Warrenova pa sta to potrdila.

Poglejte napovednik:

Demonsko ogledalo

Zgodba filma se pravzaprav začne že pred tem, ko visoko noseča Lorraine preiskuje domnevno prekleto ogledalo, nakar se ji sprožijo popadki in mora takoj v porodnišnico. Rodi se jima hči Janet, ki prav tako pridobi materin dar za stik z nadnaravnim, medtem pa kakih dvajset let kasneje pristane pri Smurlovih.

Vera Farmiga se vrača kot Lorraine Warren in je tudi to pot pogosta žrtev napadov duhov. To ni njena kri, temveč nekakšna fantomska manifestacija (ki jo je kakopak navdihnil film Sijanje). Foto: Blitz Film & Video Distribution

Velik del filma je prikaz običajnega družinskega življenja tako Warrenovih kot Smurlovih, z občasnimi, nenadnimi, prikritimi manifestacijami nadnaravnega (heh, priklicanega) zla. Groza se postopno stopnjuje in na koncu se morajo vsi trije Warrenovi spopasti s tremi duhovi, ki strašijo v hiši Smurlovih, in z demonom, ki se skriva za njimi in v ogledalu.

Režiser je očitno videl tudi film Izganjalec hudiča. Tudi za tega duhovnika se stvari ne končajo najbolje, čeprav nikoli ni razloženo, kako in kaj in zakaj. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Od Billie Eilish do Priklicanega zla

Režiser Michael Chaves, ki se je uveljavil z videospotom Bury a Friend za Billie Eilish, nato pa je bolj ali manj prevzel to franšizo, saj je režiral že prejšnji film Priklicano zlo in Nuno 2 , kompetentno opravi svoje delo, ko uspešno skriva strašljive stvari na obrobje, pripravljene, da planejo v ospredje. To ustvari vzdušje, ki je sicer precej osnovno, vendar je bilo glede na odzive na premieri primarno najstniški publiki zelo všeč.

Duh nasilno umrle ženske pod taktirko demona straši deklico z njeno igračo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

To je tudi razlog uspeha teh filmov: niso pretirano grozljivi, niti posebej zahtevni za gledalca, vse je solidno izvedeno in zgodba, liki, groza zbledijo iz spomina hitro po ogledu. V najboljšem primeru ostane le podoba demonskega strahu, kar so odlično izkoristili z vsemi odvrtki, predvsem filmi Annabelle in Nuna – in v prihodnjih letih jih lahko pričakujemo še več.

Zakoncema Warren se na lovu za duhovi pridruži tudi njuna hči Judy, ki jo igra Mia Tomlinson. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Veliki problemi tega filma

Vseeno je težko spregledati nekaj večjih žanrskih napak, ki si jih film privošči. Prva je dolžina, saj je več kot dve uri za klasično grozljivko preveč. Preveč je tudi fokusa na družinsko dinamiko, ki potem ne privede nikamor, ampak le upočasni tempo. Predvsem pa umanjka njena navezava na zadnji del filma, kjer se med bojem z demoni in duhovi v običajno veliki družinski hiši z desetimi ljudmi vseeno vedno znova in za vsakogar najde priložnost, da se znajde sam v prostoru, ki je tako daleč od preostalih, da ne slišijo njegovih ali njenih krikov.

Ustvarjalci so se pametno odločili, da za sceno iz mladosti igralcev najamejo dva druga igralca, namesto da bi digitalno pomladili Patricka Wilsona in Vero Farmiga. To sta Madison Lawlor in Orion Smith. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Prav tako ni mogoče pisati o teh filmih – in o Warrenovih – brez omembe splošno priznanega dejstva, da sta bila sleparja in goljufa, medtem ko ju ta film kuje v zvezde kot osebi, ki naj bi preučevanje nadnaravnega naredili znanstveno relevantno, kar je gola laž. Warrenova sta pogosto sodelovala z ljudmi, ki so trdili, da pri njih straši, da so dosegli senzacionalistične medije in s tem prepoznavnost za prodajo knjig. Tako je bilo tudi pri Smurlovih, kjer ni nihče dokazal, da se pri njih dogaja karkoli paranormalnega, so pa jim psihologi svetovali družinsko terapijo. A to je najbrž še zmeraj bolje od prejšnjega filma, ki je poskušal rehabilitirati morilca kot žrtev demonske obsedenosti.

Družina Smurl, prestrašena Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Priklicano zlo: poslednji obredi vreden ogleda?

Če so vam všeč grozljivke, a niste pretirano zahteven oboževalec tega žanra, se vam bo to zdel povsem dober film. Tako kot predhodniki in odvrtki bo pritegnil veliko publike, predvsem najstnikov, ki bodo veselo kričali, ko se iz sence pojavita srhljiv obraz ali roka – in to lahko v kinodvorani ustvari prav zabavno vzdušje.

Priklicano zlo: poslednji obredi (The Conjuring: Last Rights)



Režija: Michael Chavas

Igrajo: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy, Mia Tomlinson, Rebecca Calder.

Žanr: Grozljivka

Dolžina: 135 minut Michael ChavasVera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy, Mia Tomlinson, Rebecca Calder.Grozljivka135 minut

