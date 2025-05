Zadevajo kot za šalo. Delnice kitajskih orožarskih podjetij letijo v nebo. #video

Konflikt med Indijo in Pakistanom predstavlja prvi večji preizkus za kitajsko obrambno industrijo. Pakistan je namreč pomemben kupec kitajskih oborožitvenih sistemov in za zdaj kaže, da se mu je to izplačalo. Pakistansko vojno letalstvo je s kitajskimi lovci J-10C v nekaj dneh konflikta sestrelilo več indijskih vojaških letal, med drugim dokazano tudi naprednega francoskega lovca rafale, ki velja za zvezdo evropske obrambne industrije.

V zadnjih petih letih je kitajsko orožje predstavljalo kar 81 odstotkov vsega orožja, ki ga je v tujini kupil Pakistan, kažejo podatki Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave.

Ta izvoz vključuje napredna lovska letala, rakete, radarje in sisteme zračne obrambe, za katere strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko igrali ključno vlogo v vojaškem spopadu med Pakistanom in Indijo, poroča CNN.

A vloga Kitajske v pakistanski vojski je še večja, saj so tudi nekatere pomembne oborožitvene sisteme Pakistanci razvili skupaj s kitajskimi podjetji ali so jih izdelali s kitajsko tehnologijo in strokovnim znanjem.

Po drugi strani Indija več kot polovico svojega orožja pridobiva od ZDA in njenih zaveznikov, pomembno vlogo pri njenem oboroževanju pa (na prvi pogled presenetljivo) igra tudi Rusija.

Stopnjevanje konflikta med Indijo in Pakistanom bi lahko zato svetu ponudilo prvi pravi vpogled v to, kako se napredna kitajska vojaška tehnologija obnese v primerjavi s preizkušeno zahodno opremo.

Za zdaj so lahko nad razvojem dogodkov na bojišču zahodne velesile zaskrbljene.

Sestrelili naj bi pet lovcev, med drugim tri rafale

Po tednih naraščajočih sovražnosti, ki so sledile poboju 26 večinoma indijskih turistov na slikoviti gorski lokaciji v Kašmirju, ki je pod indijsko upravo, je Indija v sredo zjutraj izvedla raketne napade, katerih tarča je bila, kot je dejala, "teroristična infrastruktura" tako v Pakistanu kot v Kašmirju, ki je pod pakistansko upravo.

Pakistan je dokazano sestrelil vsaj eno francosko letalo rafale, trdijo pa, da so doslej uničili tri taka letala. Foto: Guliverimage Mnogi analitiki menijo, da so napade izvajali predvsem s francoskimi lovci rafale in ruskimi lovci Su-30. Pri tem naj bi utrpeli pomembne izgube. V informacijski vojni Pakistan trdi, da so njihovi lovci J-10C v enourni bitki, v kateri je po njihovih trditvah sodelovalo 125 letal na razdalji več kot 160 kilometrov, sestrelili pet indijskih lovskih letal – tri rafale ter ruska lovca miG-29 in Su-30.

Francija močno stavi na letala rafale

"Šlo je za najintenzivnejši zračni spopad med dvema jedrsko oboroženima državama," je za CNN dejal Salman Ali Bettani, strokovnjak za mednarodne odnose na univerzi Quaid-i-Azam v Islamabadu. "Spopad je predstavljal mejnik v operativni uporabi naprednih sistemov kitajske izdelave."

Indija ni priznala nobenih izgub letal, Pakistan pa še ni predložil dokazov v podporo svojim trditvam. Vendar pa je vir s francoskega obrambnega ministrstva za CNN potrdil, da je bilo v bitki sestreljeno vsaj eno od najnovejših in najnaprednejših indijskih bojnih letal – lovsko letalo rafale.

Gre za letalo, na katero se evropske oborožene sile vse bolj zanašajo: poleg Francije so že v uporabi na Hrvaškem in v Grčiji, kupuje jih Srbija, ob skrhanih odnosih z ZDA so se pojavile tudi informacije, da o nakupu razmišljajo tudi na Danskem, kjer sicer še vedno računajo na ameriške lovce F-35, in v Kanadi. Poleg Indije sta lovce rafale nabavila še Katar in Egipt.

Kitajska medtem kot po tekočem traku razvija sodobne lovce – na sliki je letalo J-20S, prvi dvosedežni nevidni lovec na svetu. Foto: omrežje X/@WenJian0922 "Če informacije o sestrelitvi letal držijo, to kaže, da so vojaški sistemi, ki jih ima Pakistan na voljo, vsaj tako učinkoviti kot tisti, ki jih ponuja zahodna Evropa, posebej Francija," je za CNN dejal Bilal Khan, ustanovitelj torontskega podjetja za obrambne analize Quwa Group Inc.

Delniški trgi so že dali jasen odgovor o tem, kako učinkovito je kitajsko orožje, pri čemer je zaskrbljujoče, da v bojih sploh niso uporabili najnaprednejših kitajskih lovcev, temveč letala, ki so v uporabi že dvajset let.

Kaj recimo zmore naprednejši kitajski lovec J-20, si lahko ogledate v spodnjem videu:

Delnice kitajskega državnega podjetja AVIC Chengdu Aircraft, proizvajalca lovskih letal J-10C, so se v sredo na borzi v Shenzhenu podražile za 17 odstotkov, še preden je pakistanski zunanji minister sporočil, da so ta letala uporabili za sestrelitev indijskih lovcev. Delnice podjetja so se v četrtek zvišale za dodatnih 20 odstotkov.

Indijci molčijo, zahodni zavezniki spremljajo z zaskrbljenostjo

Indija se na pakistanske trditve ni niti odzvala niti ni potrdila morebitnih izgub letal. Na vprašanje o vpletenosti kitajskih letal je tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva v četrtek dejal, da ni seznanjen s situacijo, poroča CNN.

Kljub temu Kitajska kot glavni dobavitelj orožja za Pakistan verjetno pozorno spremlja, kako so se in se bodo njeni orožni sistemi obnesli v praksi.

Kitajska, vzhajajoča vojaška velesila, se namreč v več kot štirih desetletjih ni bojevala v večji vojni. Toda pod vodstvom Xi Jinpinga si je prizadeva za posodobitev svojih oboroženih sil in vlaga izdatna sredstva v razvoj sofisticiranega orožja in najsodobnejših tehnologij.