Kitajci šokirali s svojim najmodernejšim lovcem #video

Na letalskem sejmu v Džuhaju na jugu Kitajske je kitajska vojska razkrilo letalo J-20S, ki je prvi dvosedežni nevidni lovec na svetu. O njegovem obstoju se je ugibalo že od leta 2021, ko so v javnosti zaokrožili posnetki modela pred množično proizvodnjo. Z osnovnim modelom J-20, ki so ga prav tako pokazali na sejmu, kitajska vojska hitro zmanjšuje zaostanek za ZDA in Rusijo na področju najmodernejših vojaških letal. Zmogljivosti letala J-20, ki bo dobilo večjega brata, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Dvosedežni lovec J-20S se po besedah Wuja Jiweija, tiskovnega predstavnika proizvajalca Aviation Industry Corporation of China (AVIC), ponaša s tehnologijo, ki mu kljub velikosti omogoča uspešno izmikanje radarjem, vzpostavljanje premoči v zraku, izvajanje natančnih napadov na morske in kopenske cilje, elektronskega motenja protizračne in druge obrambe ter naloge taktičnega poveljevanja zračnim silam. Dodal je, da lahko "poleg običajnih nalog J-20S sodeluje tudi z brezpilotnimi letali v zračnem boju", navaja portal The Aviationist.

Z vsakim novim modelom kitajska vojska zmanjšuje razkorak na področju letalstva, ki ga ima z ZDA. Tokrat so šli še korak dlje in tudi uradno predstavili prvo dvosedežno nevidno lovsko letalo na svetu. Foto: omrežje X/@WenJian0922 Kitajsko ministrstvo za obrambo je poudarilo, da je po ameriških F-22 Raptor in F-35 Lightning II J-20 tretje nevidno lovsko letalo na svetu, ki je prišlo v uporabo. Vendar ta letala 5. generacije obstajajo samo v enosedežni različici. Nova dvosedežna različica J-20S je postala prvi dvosedežni nevidni lovec na svetu.

Novo letalo J-20S bo Kitajski omogočilo več prednosti pred konkurenčnimi vojskami. Ena od najočitnejših je, da bodo dvosedežno različico svojega ključnega lovca lahko uporabljali za urjenje pilotov, namenjenih pilotiranju J-20.

Inovativna rešitev pri raketah

A prav tako pomembno je, da bo lahko z drugim pilotom to letalo prevzemalo vodenje formacije z več lovskimi letali, saj bo dodatni častnik na krovu lahko upravljal z več informacijami in vojaškimi sistemi ter usklajeval poteze drugih letal – tako klasičnih kot brezpilotnih –, še navaja portal The Aviationist.

Druga zanimivost, ki so jo Kitajci predstavili na sejmu, so posodobljene rakete zrak-zrak PL-15E ARH, ki se po novem ponašajo z zložljivimi krilci, ki se razprejo šele po izstrelitvi. To omogoča, da bodo vojaška letala, med katerimi sta tudi modela J-20 in J-20S, namesto štirih pod krili nosila šest takih raket.