Kitajski proizvajalci so septembra pohiteli in v Evropo z ladjami pripeljali več kot 60 tisoč električnih avtomobilov.

Izvoz kitajskih električnih avtomobilov v Evropo poganjajo napovedi o višjih uvoznih carinah. Rekordni mesec za izvoz je bil oktobra lani, ko je Evropska unija prvič napovedala možnost višjih carin. Takrat so z ladjami v Evropo pripeljali 67.455 avtomobilov, je poročal Bloomberg. Letos septembra so se tej številki spet približali in v Evropsko unijo uvozili 60.517 električnih avtomobilov. To je bilo 61 odstotkov več kot v enakem mesecu lani.

Hitenje z izvozom pred uveljavitvijo višjih carin

Konec meseca bodo v veljavo prišle višje uvozne carine, zato so kitajski proizvajalci pohiteli z izvozom v Evropo. Proizvajalci bodo dobili vse do 35 odstotkov višje carine, izjema pa bodo seveda avtomobili z zaloge, ki bodo v EU že prisotni.

Kitajci sicer električnih avtomobilov ne izvažajo le v Evropo, podobno se je povečal tudi njihov skupni izvoz. Ta je septembra tretjič presegel mejo 150 tisoč avtomobilov, kažejo podatki kitajske carinske administracije.

Medtem ko je BYD na Japonskem letos nekajkrat že na mesečni ravni presegel prodajni izkupiček domačih znamk, kot sta Honda in Nissan, v Evropi preboja za kitajske električne avtomobile do zdaj še ni bilo.