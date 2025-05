Kitajska in ZDA so se dogovorile. To so podrobnosti.

V skladu z dogovorom se bodo ameriške carine na uvoz iz Kitajske znižale s 145 na 30 odstotkov, kitajske carine na uvoz iz ZDA pa s 125 na deset odstotkov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

"Dosegli smo dogovor o 90-dnevnem premoru," je v izjavi za medije povedal ameriški finančni minister Scott Bessent. Obe strani bosta znižali carine za 115 odstotnih točk.

Evropske borze ob trgovinskem dogovoru med ZDA in Kitajsko navzgor

Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja dvignili nad gladino. Vlagatelje je spodbudil trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko, ki sta minuli vikend na pogajanjih v Ženevi sklenili, da vzajemne carine za 90 dni znižata za 115 odstotnih točk. Po dogovoru so poskočile tudi cene nafte.

Znižanje ameriških in kitajskih carin

Rast indeksov na evropskih borzah

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 je bil okrog 9.30 na 1,86 odstotka višji ravni kot ob koncu petkovega trgovanja.

Londonski, frankfurtski in pariški indeksi v rasti

Londonski indeks FTSE 100 je 0,62 odstotka nad izhodiščem, frankfurtski DAX je doslej napredoval za 1,35 odstotka, pariški CAC 40 pa za 1,30 odstotka.

Znižanje tečaja evra

Tečaj evra se znižuje. Na borzi v Frankfurtu je treba trenutno za en evro odšteti 1,1105 dolarja, kar je 1,34 odstotka manj kot v petek.

Azijske borze sklenejo v zelenem

Tudi azijske borze so sklenile v zelenem. Tokijski indeks Nikkei 225 se je zvišal za 0,38 odstotka. Šanghajski osrednji indeks je končal 0,82 odstotka, hongkonški Hang Seng pa 2,75 odstotka višje. Seulski Kospi je pridobil 1,17 odstotka, avstralski All Ordinaries pa je šel navzgor za 0,05 odstotka. Tajvanski TWSE se je zvišal za 0,96 odstotka.

Cene nafte poskočijo po trgovinskem dogovoru

Cene nafte so po dogovoru dveh največjih gospodarstev na svetu poskočile. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena junija, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 62,71 dolarja, kar je 2,77 odstotka več kot v petek, v Londonu pa so se julijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej podražile za 2,61 odstotka na 65,58 dolarja.