Kitajska kljub drakonskim carinam kljubuje ZDA

Močna rast kitajskega izvoza v države jugovzhodne Azije je ublažila vpliv ameriških carin, a analitiki kljub temu opozarjajo na vse šibkejše industrijske kazalnike in grožnje za trg dela. Kitajska bi lahko izgubila 16 milijonov delovnih mest.

Kitajski izvoz se je aprila močno povečal predvsem zaradi povečane trgovine z državami jugovzhodne Azije (Asean). To je po ameriškem občutnem zvišanju carin na kitajsko blago ublažilo izpad izvoza v ZDA.

Kitajski izvoz zrasel za 8,1 odstotka

Po najnovejših podatkih kitajske carinske uprave se je izvoz drugega največjega gospodarstva na svetu v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 8,1 odstotka; analitiki so napovedovali le 1,9-odstotno rast. Hkrati se je uvoz zmanjšal za 0,2 odstotka, kar je prav tako bolje od pričakovanega 5,9-odstotnega upada. Že marca je bil kitajski izvoz za 12,4 odstotka večji kot marca lani. Aprilski podatki dajejo nekaj upanja glede letošnje gospodarske rasti Kitajske, ki naj bi po napovedih Mednarodnega denarnega sklada znašala okoli 4,6 odstotka.

Kitajski izvoz v ZDA se je po uvedbi carin zmanjšal za več kot 21 odstotkov, uvoz iz ZDA pa za skoraj 14 odstotkov, kažejo izračuni ameriške poslovne televizije CNBC. Nasprotno pa se je izvoz v države Asean povečal za 20,8 odstotka, v primerjavi z 11,6 odstotka marca.

Močan izvoz je ključni steber kitajskega gospodarskega okrevanja, potem ko se država poskuša ponovno stabilizirati po letih pandemije, težav v nepremičninskem sektorju in upočasnitvi potrošnje. Rast izvoza je predvsem posledica povečanega globalnega povpraševanja po elektronskih komponentah, avtomobilih in fotovoltaični opremi – panogah, kjer Kitajska ohranja konkurenčno prednost.

Kitajsko pesti ohlajanje domače potrošnje

A kljub pozitivnim izvoznim številkam se Kitajska še naprej spopada s šibkim domačim povpraševanjem. Rahlo zmanjšanje uvoza nakazuje, da kitajska potrošnja in investicijska dejavnost ostajata zadržani, kar je lahko posledica negotovosti glede prihodnjih gospodarskih razmer in nezaupanje potrošnikov.

"Povečanje izvoza je mogoče delno pojasniti s preusmeritvijo trgovine prek tretjih držav in pogodbami, ki so bile sklenjene pred objavo novih carin," je dejal Zhiwei Zhang, predsednik in glavni ekonomist pri kitajskem finančnem skladu Pinpoint Asset Management. Zhang sicer napoveduje, da bodo podatki o trgovini v prihodnjih mesecih slabši.

Vietnam in Malezija ostajata glavna kitajska izvozna trga v jugovzhodni Aziji. Uvoz iz Kitajske v Indonezijo se je medletno povečal za 37 odstotkov, na Tajsko pa za 28 odstotkov. Tudi trgovina z Evropsko unijo kaže neravnovesje, saj se je kitajski izvoz v EU povečal za 8,3 odstotka, uvoz iz EU pa se je zmanjšal za 16,5 odstotka.

Znatno zmanjšanje ladijskega prometa v ZDA

Spomnimo, da je ameriški predsednik Donald Trump uvedel 145-odstotne carine na vse uvožene izdelke iz Kitajske, kitajske oblasti pa so se odzvale s 125-odstotnimi carinami na ameriške izdelke. Trump je zatem stopil korak nazaj in odobril izjemo za elektronske naprave, kot so pametni telefoni iPhone, ki večinoma prihajajo iz Kitajske.

Raymond Yeung, glavni ekonomist za Kitajsko pri banki ANZ, opozarja, da se je število kontejnerskih ladij iz Kitajske v ZDA konec aprila znatno zmanjšalo. Kitajske oblasti so medtem v zadnjih tednih uvedle dodatne ukrepe za ublažitev negativnih učinkov carin na gospodarstvo. Med temi ukrepi sta ohlapnejša denarna politika in podpora podjetjem, ki so jih prizadele carine.

Kitajski grozi izguba 16 milijonov delovnih mest

Kitajski indeks industrijske proizvodnje je aprila padel na najnižjo raven v 16 mesecih, kazalnik novih izvoznih naročil pa je dosegel najnižjo raven od decembra 2022. Strahovi, da bi lahko carine vplivale tudi na trg dela, naraščajo. Analitiki ameriške banke Goldman Sachs ocenjujejo, da bi Kitajska lahko izgubila 16 milijonov delovnih mest, kar bi predstavljalo približno dva odstotka celotne delovne sile v sektorjih, povezanih s proizvodnjo blaga za ameriški trg.

Najnovejši kitajski proizvodni indeks nabavnih menedžerjev (PMI) kaže, da se je zaposlenost prejšnji mesec zmanjšala v vseh sektorjih, saj so proizvajalci začeli ustavljati proizvodnjo in pošiljati delavce na plačan dopust. Kitajska bo v soboto objavila podatke o inflaciji, pričakovati je, da se bo deflacija nadaljevala. Napovedi pravijo, da se bo indeks cen življenjskih potrebščin v primerjavi z lanskim letom znižal za 0,1 odstotka, indeks cen proizvajalcev pa za 2,8 odstotka.