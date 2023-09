Na zahodu Ukrajine odjeknilo več eksplozij #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinske zračne sile so potrdile, da je mesto tarča napad z brezpilotnimi letalniki, v odziv na katere se je sprožila zračna obramba. Foto: Reuters

Pomembnejši dogodki:



7.02 Lvov tarča napada z droni

Mesto Lvov na zahodu Ukrajine je bilo danes zjutraj tarča napada z ruskimi droni. Na območju je odjeknilo več eksplozij, zagorelo je skladišče, en človek je bil po navedbah lokalnih oblasti poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Droni so se nad mestom pojavili zgodaj zjutraj po lokalnem času, ko je po poročanju novinarja AFP odjeknilo več eksplozij. Ukrajinske zračne sile so potrdile, da je mesto tarča napad z brezpilotnimi letalniki, v odziv na katere se je sprožila zračna obramba.

Župan Lvova Andrij Sadovi je na Telegramu zapisal, da je zagorelo eno od skladišč v mestu. "Za zdaj vemo, da je bil v napadu ranjen en človek," je dodal.

Vodja vojaške uprave Lvova Maksim Kozicki je medtem sporočil, da so iz ruševin rešili dva človeka, moškega in žensko, od katerih je stanje prvega resno. Po nekaj urah je razglasil konec napada in se zahvalil silam zračne obrambe.

Lvov, ki leži blizu meje s Poljsko, sicer velja za eno najvarnejših mest v državi, je pa tudi že bilo tarča obstreljevanja. V letalskih napadih avgusta so bili v mestu ubiti trije ljudje.