Rusi napadli mesto na vzhodu Ukrajine #vŽivo

Pomembnejši dogodki:



7.15 Zelenski na nenapovedanem obisku v Kanadi

6.51 Rusi napadli mesto na vzhodu Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zvečer iz ZDA prispel na nenapovedan obisk v Kanado, da bi pridobil pomoč Kijevu v boju proti ruski invaziji. Na letališču v Ottawi ga je sprejel kanadski premier Justin Trudeau, poročajo tuje tiskovne agencije.

⚡ Zelensky arrives in Ottawa, greeted by PM Trudeau.



President Volodymyr Zelensky arrives to Ottawa late on Sept. 21 for his first official visit to Canada since Russia launched a full-scale invasion in February 2022.



Video: Maria Drutska/X pic.twitter.com/gkzPYHfOkc