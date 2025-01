Pred vrati prva velika bitka leta 2025: eksplozije pri nuklearki, Rusi zavzeli dve ukrajinski mesti?

Ruska vojna proti Ukrajini se bliža četrtemu letu in kot kaže, se razmere ne umirjajo. Ukrajina je v ruski regiji Kursk v nedeljo sprožila novo ofenzivo, od koder poročajo o silovitih napadih, eksplozije so v nedeljo odjeknile tudi v bližini jedrske elektrarne v Zaporožju. Glavni cilj Rusije je trenutno zavzetje mesta Pokrovsk v vzhodni Ukrajini v regiji Doneck, glavni cilj Ukrajine pa zagotoviti obrambo omenjenega mesta. Od Pokrovska deset kilometrov oddaljena Novovasilivka je po podatkih Forbsa že padla v ruske roke. Ruske sile so danes po lastnih navedbah zavzele tudi mesto Kurahove v regiji Doneck, ukrajinska stran teh navedb še ni potrdila.

13.12 Rusija poroča o zavzetju pomembnega mesta na vzhodu Ukrajine

Ruske sile so danes po lastnih navedbah zavzele mesto Kurahove v regiji Doneck, za katerega že več mesecev potekajo siloviti spopadi. Mesto velja za pomembno industrijsko in logistično središče in eno od pomembnejših pridobitev ruskih sil med napredovanjem na vzhodu Ukrajine v zadnjih mesecih. V Kijevu zavzetja mesta še niso potrdili.

Ruske enote so "v celoti osvobodile mesto Kurahove - največje naselje v jugozahodnem Donbasu," so danes na omrežju Telegram sporočili iz ruskega obrambnega ministrstva. Dodali so, da bo zavzetje ruskim silam omogočilo "pospešen napredek v preostalem delu regije Doneck" in da bodo oskrbovalne operacije Ukrajine na širšem območju zdaj znatno ovirane.

Ukrajinske sile navedb ruske strani še niso potrdile. Sporočile so le, da Rusija izvaja napadalne operacije na območju mesta.

"Izvajajo se ukrepi za prepoznavanje in uničevanje sovražnih napadalnih skupin, ki poskušajo prodreti v naše bojne formacije," je sporočila ukrajinska vojska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Generalštab ukrajinske vojske je medtem na omrežju Facebook sporočil, da so ukrajinske sile "odbile 27 napadov v sektorju Kurahove".

Industrijsko in logistično mesto Kurakhove, v katerem je pred vojno živelo približno 22.000 prebivalcev, leži ob reki Vovči in v bližini termoelektrarne.

Njegovo zavzetje se zgodilo v ključnem trenutku vojne, dva tedna pred inavguracijo novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki napoveduje hitro končanje vojne, in dan po tem, ko je Ukrajina v ruski regiji Kursk sprožila novo ofenzivo.

9.46 Pred vrati prva velika bitka leta 2025

Pred nekaj dnevi je tank ukrajinske vojske šel proti ruskim silam, ki so napadale mesto Novovasilivka, oddaljeno približno deset kilometrov jugozahodno od Pokrovska. Tankovska posadka je z izstreljevanjem granat upočasnila napredovanje ruskih sil, vendar jih ni ustavila. Po podatkih ukrajinskega Centra za obrambne strategije je Novovasilivka padla, poroča Forbes.

Ukrajinska brigada z dva tisoč člani na omenjenem območju potrebuje pomoč, saj ruske sile na drugi strani kopičijo svoje sile. Trenutno držijo 16-kilometrsko fronto med Pokrovskom in dvema ruskima terenskima vojskama, ki jih nadzoruje več deset brigad in polkov. Na splošno imajo Rusi trikratno prednost v vojakih in opremi, je povedal ukrajinski vojni dopisnik Jurij Butusov.

Ukrajinci za obrambo uporabljajo standardni ukrajinski tank T-64BV in 150 prenovljenih tankov Leopard 1A5. Če ukrajinski brigadi na tem območju ne bo uspelo ustaviti Rusov, lahko to pomeni zlovešč razvoj dogodkov za Ukrajince in prvo večjo bitko leta 2025.

9.12 V bližini največje jedrske elektrarne v Evropi odjeknile eksplozije

Osebje Mednarodne agencije za jedrsko energijo IAEA je sporočilo, da so v nedeljo v bližini ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje odjeknile eksplozije. Direktor omenjene agencije Rafael Mariano Grossi je dejal, da to pomeni še eno grožnjo jedrski varnosti v največji evropski jedrski elektrarni.

Ekipa IAEA je poročala, da je ena eksplozija odjeknila v nedeljo ob 12.45, druga pa ob 15.45. Poročali so še, da je bilo slišati tudi večkratno streljanje iz mitraljezov. Poročila navajajo, da ni bilo nobenih žrtev in nobenega vpliva na opremo jedrske elektrarne. "Napad na katerokoli jedrsko elektrarno je popolnoma nesprejemljiv," je sklenil Grossi.

8.43 Ukrajina v ruskem Kursku sprožila novo ofenzivo

Ukrajina je v ruski regiji Kursk v nedeljo sprožila novo ofenzivo, izhaja tako iz izjav ruske kot ukrajinske strani, ki obenem poročata o silovitih spopadih na območju.

Rusko obrambno ministrstvo je v nedeljo sporočilo, da je ukrajinska vojska v Kursku izvedla "protinapad za ustavitev napredovanja ruskih sil". Poročalo je o napadu ukrajinske vojaške enote blizu vasi Berdin, na katerega da so ruske sile odgovorile. Spopadi naj bi se nadaljevali.

Ukrajinska vojska operacije ni komentirala, temveč je v svojem dnevnem poročilu zgolj navedla, da v regiji Kursk potekajo spopadi. Je pa pred tem vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak sporočil, da iz Kurska prihajajo dobre novice in da "Rusija dobiva, kar si zasluži".

Da so bile ruske enote v Kursku napadene z več strani, česar da niso pričakovale, je v nedeljo na Telegramu objavil tudi najvišji ukrajinski predstavnik za področje boja proti dezinformacijam Andrij Kovalenko.

O napadih ukrajinske strani po pisanju tujih tiskovnih agencij in medijev poročajo tudi Kremlju naklonjeni vojaški blogerji, ki obenem navajajo, da se ruska vojska brani s protinapadi.

Kijev je ofenzivo v Kursku sprožil avgusta lani in zavzel več deset krajev, a njegovo napredovanje je zastalo, ko je Moskva na območje napotila okrepitve, vključno s tisoči severnokorejskih vojakov.

Nova ukrajinska ofenziva se začenja na kritični točki skoraj tri leta trajajoče vojne, ko si pred začetkom mandata novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa 20. januarja obe strani prizadevata okrepiti svoj pogajalski položaj.

Danes je tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki je na obisku v Seulu, dejal, da je položaj Ukrajine v Kursku velikega pomena za kakršnakoli prihodnja pogajanja.

Odhajajoča administracija predsednika Joeja Bidna, ki je Ukrajini namenila več milijard dolarjev pomoči, želi po njegovih besedah zagotoviti, da bi bila Ukrajina v najboljšem možnem položaju.

Trump je sicer kritičen do ameriške pomoči Ukrajini in je napovedal, da bo hitro končal vojno, pri čemer so nekateri njegovi svetovalci v izjavah nakazovali, da bi lahko ZDA pomoč Kijevu uporabile kot pritisk za ukrajinsko popuščanje glede ozemlja.