Ukrajina je danes izvedla presenetljivo iofenzivo proti ruskim silam v regiji Kursk. Videoposnetki in fotografije na X prikazujejo ukrajinske oklepnike, ki se prebijajo skozi ruske položaje, piše nemški medij Focus.

Ukrajinske oborožene sile so v nedeljo presenetljivo sprožile novo ofenzivo v zahodni ruski regiji Kursk. To kažejo video posnetki in fotografije iz regije, ki se hitro širijo na omrežju X. Prikazuje več kolon ukrajinskih oklepnih vozil, ki drvijo z veliko hitrostjo. Vozila za razminiranje čistijo pot.

“Regija Kursk, dobre novice: Rusija dobiva, kar si zasluži"

Po poročanju ruskih vojaških blogerjev Kijev uporablja močne mehanizme za motenje radijskih valov, da onesposobi ruske brezpilotne letalnike. Glavna pot je magistralna cesta proti Kursku, severovzhodno od mesteca Sudja.

“Regija Kursk, dobre novice: Rusija dobiva, kar si zasluži," je na Telegramu zapisal vodja predsedniškega urada v Kijevu Andrij Jermak in posredno potrdil ofenzivo.

Ruski vojaški blogerji o nepričakovanih napadih Ukrajincev

Ruski vojaški blogi so sprva poročali o nepričakovanih napadih Ukrajincev. Rusko obrambno ministrstvo je pozneje tudi sporočilo, da sta rusko topništvo in letalstvo napadli ukrajinsko kolono na poti proti mestu Berdin. Uničena sta bila dva tanka, čistilno vozilo in sedem oklepnih vozil.

Ukrajinska vojska še ni posredovala nobenih uradnih informacij. Informacij iz Rusije in Ukrajine ni mogoče dodatno neodvisno preveriti.