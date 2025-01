"Vojna Rusije proti Evropi ni mogoča brez pomoči Kitajske"

Danska premierka Mette Frederiksen je v novoletni poslanici svoje rojake opozorila, da živijo v vse bolj nemirnem in nevarnem svetu. "Svet se je spremenil. Žal mislim, da se ne moremo vrniti v prejšnje stanje. In čeprav si bolj kot česarkoli drugega želim miru, moramo trdno stati v boju za svojo svobodo," je dejala.

Jasno je, kje danska premierka vidi glavno nevarnost za Evropo. Opozorila je na zavezništvo Rusije, Severne Koreje in Irana proti Evropi. Najočitnejše je to v Ukrajini. "Ukrajinci se pogumno branijo. Delajo več, kot so mnogi mislili, da je mogoče. V prvi vrsti seveda proti Rusiji, toda tudi proti vojakom iz Severne Koreje in dronom iz Irana. Tukaj na evropskih tleh."

Mette Frederiksen pa je izpostavila še eno državo, in sicer Kitajsko. Prepričana je, da v ozadju omenjenih treh držav in njihovega boja proti Evropi stoji Kitajska in da brez kitajske podpore Rusija ne bi mogla tako napasti Evrope.

"V vojni nikoli ni šlo samo za Ukrajino. Putin ni žrtvoval na stotine tisoč ruskih življenj samo zato, da bi vzel vzhodni del Ukrajine. In Severna Koreja in Iran se nista podala v vojno samo zato, da bi videla, kako si Rusija vzame delček sosednje države," svari danska premierka.

Mette Frederiksen je prepričana, da Vladimir Putin ne bi napadel Ukrajine in s tem Evrope, če ne bi imel v ozadju podpore Kitajske. Foto: Guliverimage

"Ne smemo biti naivni. Tudi če Putin podpiše mirovni sporazum z Ukrajino, ne smemo verjeti, da se bo ustavil. Da bo zadovoljen. Kajti Putin noče miru. Evropi hoče vsiliti ruske pogoje," je prepričana.

Poudarila je tudi, da demokracija ne more zmagati s popuščanjem: "Smo v kritičnem trenutku. Če popustimo, bomo izgubili. Zgodovina nas je tega naučila."

Povzetek novoletne poslanice Mette Frederiksen v nizu zapisov na omrežju X:

Frederiksen:

"This year marks the 80th anniversary of the liberation (end of WW2). Europe is more challenged than we have been since the five cursed years. And when Europe is under pressure, so is Denmark." 3/