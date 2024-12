Začelo se je. Vsi čakajo, kaj bo rekel Putin.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ob 10. uri v Moskvi začel redno letno novinarsko konferenco in televizijsko pogovorno oddajo, v kateri odgovarja na vprašanja državljanov. Predvidoma bo oddaja trajala več ur.

Ruski predsednik Vladimir Putin je na začetku govoril o gospodarskem stanju v Rusiji. Zatrdil je, da so gospodarske razmere stabilne in "še naprej napredujejo kljub vsemu" in navkljub "zunanjim grožnjam". Napovedal je, da bo letos ruska gospodarska rast 3,9-odstotna. Pri tem se je pohvalil, kako je gospodarska rast Rusije višja kot v evropskih državah - na primer v Nemčiji.

Kaj pravi Putin o naraščajoči inflaciji

Glede inflacije Putin priznava, da je devetodstotna inflacija zaskrbljujoča, a da je na splošno stanje stabilno. Zatrdil je tudi, da je Rusija četrta na svetu glede na bruto domači proizvod (BDP), ki upošteva primerjavo življenjskih stroškov med državami.

Ruskemu predsedniku so postavili tudi vprašane glede naraščajočih cen – predvsem kruha in goriva. Odgovoril je, da je poraba nekaterih dobrin presegla zaloge, a dodal, da Rusi jedo precej nad svetovnim povprečjem mesa - kar pravi, da se je poraba podvojila. Glede masla pravi, da se proizvede premalo mleka, da bi zadovoljili povpraševanje po izdelku.

Ruse skrbi rast cen. Putin odgovarja.

Pojasnil je, da je ruska centralna banka je zvišala obrestne mere, in priznal, da so strokovnjaki res rekli, da bi to moralo biti storjeno prej. Priznal je tudi težave glede rast cen, a zatrdil, da bo ohranjanje stabilnih makroekonomskih razmer v Rusiji znižalo rast cen.

Ruski predsednik je tudi dejal, da ponudba težko dohaja povpraševanje, saj plače naraščajo. Glede zahodnih sankcij pravi, da niso ključni dejavnik.

Putin napoveduje zmago v Ukrajini in osvoboditev regije Kursk

Putin je tudi odgovarjal na vprašanja o vojni v Ukrajini, oziroma o posebni vojaški operaciji, kot ji uradno pravijo v Rusiji. Zatrdil je, da ruski vojaki dan za dnem "vračajo" več ozemlja in da se bližajo uresničitvi glavnih ciljev »posebne operacije«.

Putin ni navedel točnega datuma, ko naj bi ruski vojaki pregnali ukrajinske vojake iz delov ruske regije Kursk. Obljublja pa obnovitev poškodovanih stanovanj in infrastrukture.

Kot piše BBC, je Putin pri svojih ocenah glede gospodarskega stanja selektiven. Rusko gospodarstvo se pregreva, vendar Putin za gospodarstvo raje uporablja besedo "stabilno". Lani so se Rusi pritoževali nad pomanjkanjem jajc. Letos rastejo cene masla in na splošno cene hrane. Veliki praznik za Ruse v prihodnjih dneh je silvestrovo. Statistični podatki, ki jih je zagotovila državna tiskovna agencija Ria Novosti, kažejo, da so stroški "novoletne košarice hrane" v Rusiji za enajst odstotkov višji kot lani. Samo v Moskvi so se stroški za nakup živil povečali za 26 odstotkov za živila. Gre za živila, kot so mandarine, jabolka, kumarice, konzerviran grah, ribe, piščanci in jajca.

Več sledi ...

Videoprenos novinarske konference: