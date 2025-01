Dobra novica za Slovenca, ki ga je mrzlično iskal ameriški FBI

Afera Mariposa je zastarala, v današnji izdaji piše časnik Večer. Potem ko je ustavno sodišče razveljavilo obsodbo zoper Matjaža Škorjanca, domnevnega avtorja zlonamerne kode Mariposa (Metulj), ki je okužila računalnike po vsem svetu, zaradi česar so ga iskali mednarodni organi pregona vključno z FBI, ki ga je nazadnje tudi identificiral, mariborsko sodišče v ponovljenem sojenju dokaznega postopka ni pripeljalo do konca.

Mariborsko okrožno sodišče je računalniškega strokovnjaka Škorjanca decembra 2013 spoznalo za krivega izdelave zlonamernega računalniškega programa za vdor v informacijske sisteme, pomoči pri nezakonitem početju in pranja denarja ter mu prisodilo kazen štiri leta in deset mesecev zapora ter tri tisoč evrov denarne kazni. Višje sodišče mu je februarja 2015 naložilo dodatnih 25 tisoč evrov denarne kazni.

Ustavno sodišče pa je maja 2022, ko je Škorjanc dosojeno zaporno kazen že odslužil, ugodilo pritožbi obrambe, razveljavilo predhodne sodbe in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Mariboru v novo sojenje.

Primer je prehitelo zastaranje

Mariborsko sodišče je ponovljeno sojenje po poročanju Večera razpisalo 7. decembra 2022, sojenja pa ni pripeljalo do konca, saj je primer prehitelo zastaranje. "Razpisani so bili številni naroki, pri čemer je bilo dejansko izvedenih devet narokov, deloma v navzočnosti, deloma v nenavzočnosti obtoženega. Pred zastaranjem dokazni postopek ni bil sklenjen," je časniku odgovorila predsednica mariborskega sodišča Jasna Murgel. Pojasnila je, da je bilo Škorjančevo premoženje oziroma stanovanje, ki je bilo v prvotnem postopku predmet začasnega zavarovanja, že vrnjeno.

Matjaž Škorjanc (desno) je tudi soustanovitelj in nekdanji prokurist podjetja H-Bit, krovne družbe podjetja Nicehash, ki ponuja storitve rudarjenja kriptovalut in je bilo ob koncu leta 2017 žrtev ene največjih kraj kriptovalute bitcoin do zdaj. Foto: Facebook

Ker je zaradi zastaranja postopka zdaj pravnomočno obveljalo, da Škorjanc ni bil obsojen, mu mora država po pisanju Večera vrniti še dodatnih 25.320 evrov, plačilo katerih mu je naložilo višje sodišče. Ta znesek je predstavljal razliko med vrednostjo stanovanja, avtomobila in računalniške opreme, ki mu jih je zaseglo sodišče, ter zatrjevano protipravno pridobljeno premoženjsko koristjo, ki jo je v sodbi izračunalo sodišče.

Poleg omenjenega je Škorjanc upravičen tudi do vračila stroškov, ki jih je imel z dolgotrajnim procesom, in odškodnine zaradi preživelih let v zaporu, zato je pričakovati, da bo zoper državo vložil tožbo, piše Večer.

Iskal in našel ga je ameriški FBI



Tožilstvo je Škorjancu, na svetovnem spletu znanemu pod imenom Iserdo, očitalo, da je izdelal zlonamerno kodo Mariposa (Metulj), s katero se je med letoma 2008 in 2011 po vsem svetu okužilo več milijonov računalnikov, škoda pa je bila ocenjena na več kot sto milijonov ameriških dolarjev. Med glavnimi kupci naj bi bila španska kriminalna združba, ki naj bi s programom vdrla v računalnike po vsem svetu in jih združila v omrežje Mariposa.



Američani – da je oče zlonamerne Maripose oziroma Metulja Slovenec, je odkril ameriški preiskovalni urad FBI – so od slovenskih varnostnih organov sicer že od leta 2011 zahtevali, da jim izročijo Škorjanca. Če bi mu sodili in ga za krivega spoznali v Združenih državah Amerike, bi mu najverjetneje grozila večdesetletna zaporna kazen.