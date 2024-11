Ruske oblasti so nekoliko nepričakovano aretirale Mihaila Pavloviča Matvejeva in proti njemu vložile obtožnico. Gre za enega najbolj iskanih kiberkriminalcev na svetu. Ameriški preiskovalni urad FBI je za informacije, ki bi vodile do prijetja Matvejeva, ponujal nagrado v višini kar do deset milijonov dolarjev. Matvejev se je preiskovalcem sicer še lani iz domače Rusije javno posmehoval, naj ga ujamejo, če ga lahko.

Čeprav rusko tožilstvo osumljenca, ki mu očitajo najrazličnejše dejavnosti, povezane s kiberkriminalom, in sodelovanje z različnimi kiberkriminalnimi združbami, ni neposredno imenovalo, temveč ima za zdaj le vzdevek "programer", gre po navedbah ruske državne tiskovne agencije RIA Novosti za Mihaila Pavloviča Matvejeva.

Napadal je najbolj ranljive, tudi bolnišnice in šole

Kot je razvidno iz tiralice, ki jo je izdal ameriški preiskovalni urad FBI, in opisa osumljenca na spletni strani notranjega ministrstva ZDA, je 32-letni Matvejev v preteklih letih sicer odigral eno ključnih vlog v kampanjah različnih kiberkriminalnih združb, katerih cilj je bil prek okužb z izsiljevalskimi virusi (ransomware) od žrtev izsiliti ogromne količine denarja.

Po oceni ameriških oblasti so bile kiberkriminalne organizacije in njihova izsiljevalska orodja Lockbit, Hive in Babuk, v katerih je sodeloval oziroma njihovo delo celo koordiniral Rus, vpletene v krajo skoraj četrt milijarde ameriških dolarjev oziroma več kot dvesto milijonov evrov. Večino tarč oziroma žrtev okužb z izsiljevalskimi virusi so izbrali prav v ZDA.

Foto: FBI

Preiskovalni urad FBI v tiralici Matvejeva, ki je objavljena na seznamu najbolj iskalnih kiberkriminalcev po izboru FBI, med drugim navaja, da so bile glavne tarče Rusa in kriminalnih združb, v katerih je sodeloval, bolnišnice, šole, javne agencije in določena podjetja v zasebnem sektorju. Za informacije, ki bi vodile do njegovega prijetja, FBI ponuja do deset milijonov dolarjev (9,45 milijona evrov).

Štiriprstni tat, ki je verjel, da ga ne bodo ujeli, in prodajal svojo zloglasnost

Pri preiskovalnem uradu FBI so med drugim poudarjali eno od telesnih značilnosti Matvejeva, in sicer njegovo levo roko, na kateri ima le štiri prste, manjka mu prstanec. Ni sicer pojasnjeno, ali je Rus prst izgubil v nesreči ali se je brez njega že rodil.

Matvejev se je prizadevanjem oblasti, da bi ga ujeli, sicer večkrat javno posmehoval, svojo zloglasnost pa je celo poskušal vnovčiti. Na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je lani tako objavil fotografijo majice s kratkimi rokavi, na kateri je bila natisnjena njegova tiralica s spletnega mesta FBI, zraven pa je pripisal (v cirilici): "Ku ku".

Svoje sledilce je Matvejev na družbenem omrežju, kjer se predstavlja kot BorisElcin – to je bil tudi eden njegovih vzdevkov v kiberkriminalnih operacijah, njegovi drugi vzdevki pa so bili Wazawaka, Uhodiransomwar in m1x –, tudi že večkrat vprašal, ali bi kupili izdelke, ki bi promovirali in poudarjali njegovo ukvarjanje z izsiljevalskimi virusi.

Matvejev se je, kljub temu da je bil ena najbolj iskanih oseb na svetu s strani organov pregona, v zadnjih letih večkrat pogovarjal z različnimi novinarji in strokovnjaki za informacijsko varnost ter z njimi zelo odprto razpravljal o svojih kiberkriminalnih aktivnostih.