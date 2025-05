Izraelska vojska napadla elektrarne v Jemnu

Izraelska vojska je danes po lastnih navedbah izvedla nove napade na infrastrukturo uporniških hutijevcev v Jemnu. Tarče napadov so bile elektrarne v prestolnici Sana, pa tudi tamkajšnje letališče. Za tega vojska trdi, da ga je v celoti onesposobila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Bojna letala so zadela in uničila teroristično infrastrukturo hutijevcev na glavnem letališču v Sani," je sporočila izraelska vojska, ki je sicer pred napadom civiliste pozvala, naj zapustijo območje letališča. Dodala je še, da je zadela tudi več elektrarn v Sani. Napade je potrdila tudi hutijevska televizija Al Masira.

Pozneje je vojska zatrdila, da je z napadi v celoti onesposobila letališče v Sani. "Napadli smo letalske steze, letala in infrastrukturo na letališču," je pojasnila in dodala, da je "letališče služilo kot osrednje vozlišče terorističnega režima hutijevcev za prenos orožja in operativcev".

Izraelska vojska je sicer že v ponedeljek napadla pristaniško mesto Hodejda v Jemnu, pri čemer so bile po navedbah hutijevcev ubite najmanj štiri osebe, še 35 je bilo ranjenih.

Do izraelskih napadov na Jemen prihaja po tem, ko so hutijevci v nedeljo z raketo zadeli območje blizu letališča Ben Gurion v osrednjem delu Izraela. Več ljudi je bilo lažje ranjenih, letališče pa so morali za krajši čas zapreti za promet.

Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, od začetka vojne v Gazi redno izvajajo tovrstne napade na Izrael. Iz solidarnosti s Palestinci v Gazi prav tako ovirajo pomorski promet ob obalah Jemna in napadajo ameriške sile v regiji. Samo ta konec tedna so proti izraelskemu ozemlju iz Jemna izstrelili štiri rakete in dva brezpilotna letalnika.